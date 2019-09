Artikel per E-Mail versenden

Es gibt Angebote, die man nicht ablehnen kann. Und es gibt Angebote, die man nicht annehmen kann. Die Offerte der international renommierten Künstlerin Katharina Sieverding, zwei extra für Dachau konzipierte Arbeiten der Stadt zum Vorzugspreis zu überlassen, ist beides, denn es stellt die Kommune vor ein veritables Dilemma: Schlägt sie das Angebot aus, steht sie in der Außenwahrnehmung als ziemlich provinzielles Nest da, dann verspielt sie viel vom Renommee als Kunststadt, die sie dank einer Reihe hochkarätiger Ausstellungen in den vergangenen Jahren gewonnen hat. Geht sie auf das Angebot ein, muss sie sich auf eine gepfefferte Debatte einstellen, ob Kunst einer Kommune so viel Geld wert sein darf, von dem man auch einige andere nützliche Dinge bezahlen könnte, Kindergärtnerinnen zum Beispiel oder Grundschullehrer - und die örtlichen Künstler gibt es ja auch noch.

So eine Debatte führt man nicht gerne ein halbes Jahr vor einer wichtigen Kommunalwahl, daher ist die Zurückhaltung von Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) verständlich. Landrat Stefan Löwl (CSU) artikuliert sich zwar zupackender, allerdings auch nur aus der zweiten Reihe als potenzieller "Juniorpartner". Nun einfach achselzuckend auf den sehr begrenzten Etat der Stadt zu verweisen, kann allerdings auch keine Lösung sein. Katharina Sieverding ist eine Künstlerin von Weltrang, und schon der Respekt vor ihrer Arbeit gebietet eine ernsthafte Auseinandersetzung mit ihrem Angebot. Hier geht es nicht nur um Kunst, sondern auch um die Glaubwürdigkeit Dachaus als Lern- und Erinnerungsort, denn Sieverdings Arbeiten thematisieren genau das: die besondere Verantwortung Deutschlands und ganz besonders jene Dachaus aus der Geschichte.

Vor rund 30 Jahren hat die Stadt schon einmal 56 000 D-Mark für eine Stadtansicht des Künstlers Karl Stuhlmüller ausgegeben, der heute nicht mal mehr ein Zwanzigstel davon wert ist. Man lehnt sich sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass einem das mit einem so bedeutsamen und zeitlosen Werk einer Katharina Sieverding sicherlich nicht passieren kann, zumal Sieverding es Dachau weit unterhalb des Marktwerts überlassen würde. Von Dachaus Kommunalpolitikern darf man erwarten, dass sie sich mit dem Thema gewissenhaft auseinandersetzen und alle Möglichkeiten eines Ankaufs ernsthaft ausloten. Wenn das zu keinem Ergebnis führt, ist das keine Blamage. Aber es gar nicht erst versucht zu haben, das wäre wirklich peinlich für Dachau und unwürdig.