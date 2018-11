21. November 2018, 22:09 Uhr Kommentar Appell an die Erwachsenen

Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Netzwerken ist ein massives Problem. Eltern und Lehrer können sie aber nur schützen, wenn sie sich mit dem Thema auch auskennen

Von Helmut Zeller

Jahr für Jahr ermitteln die Behörden in ungefähr 13 000 Fällen von sexuellem Missbrauch von Minderjährigen und leiten Strafverfahren ein. Die Dunkelziffer wird weitaus höher geschätzt. Was ist das für eine Gesellschaft, die es ohne Aufschrei hinnimmt, dass sexuelle Gewalt zum "Grundrisiko einer Kindheit" gehört, wie Johannes-Wilhelm Rörig, Bundesbeauftragter für Fragen des sexuellen Missbrauchs sagt. Der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sind in Deutschland ein bis zwei Schülerinnen und Schüler in jeder Schulklasse Opfer sexueller Gewalt - zum Teil mit schwersten Folgen, unter denen sie ihr Leben lang leiden. Die Mehrzahl der Fälle, 98 Prozent, ereignet sich im familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder, also in Schule, Kita, Vereinen oder in der Kirche. Man weiß es, doch die Politik zögert, das Problem wirklich anzugehen, und die Mehrheit schaut weg.

Auch deshalb ist das neue Netzwerk gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Landkreis Dachau so überaus wichtig - als Anlaufstelle für Betroffene, Eltern, Sozialarbeiter und Pädagogen. Sexuelle Gewalt ist ein oft verschwiegenes Thema auch im Landkreis - das zeigte schon die starke Resonanz auf die Auftaktveranstaltung des Netzwerkes. Die Diskussion konzentrierte sich auf sexuelle Übergriffe in den sozialen Medien wie Facebook und Whatsapp, wobei die zahlreich teilnehmenden Schüler rasch deutlich machten, wovor auch Fachleute warnen: Sexuelle Übergriffe nehmen wie Mobbing im Netz rasant zu. Nur eine Zahl: Mehr als 1,35 Millionen erwachsene Internetnutzer haben sexuellen Online-Kontakt zu Jugendlichen und Kindern. Aber auch unter ihnen kommt es zum Missbrauch.

Wer aber schützt die Kinder? Viele Eltern werden ihrer Verantwortung nicht gerecht; die Schulpolitik reagiert trotz guter Ansätze und Programme in einzelnen Schulen nur unzureichend; in der Polizei fehlt es an Sensibilität für diese Straftaten und den Umgang mit den Opfern. So weit das wenig optimistisch stimmende Ergebnis der Diskussion. Es ist nicht weit her mit der Aufklärung und dem Schutz vor sexuellem Missbrauch im Internet. Hoffnung machten indes machten die Jugendlichen auf dem Podium und im Publikum. Ihre beeindruckend kompetenten und engagierten Erklärungen verwiesen auf das zentrale Problem: Vertrauen zu den Erwachsenen. Das aber müssen sie sich erarbeiten, und sie sollten auch den Appell der Schüler beherzigen: erst einmal selbst Medienkompetenz erwerben.