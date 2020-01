Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde führt am Samstag, 11. Januar, in Markt Indersdorf in den Ortsteilen Markt und Kloster Indersdorf, Karpfhofen, Engelbrechtsmühle, Glonn, Ainhofen, Langenpettenbach, Westerholzhausen, Eichhofen, Ottmarshart, Ried und Frauenhofen Altpapiersammlungen durchgeführt. Bewohner werden gebeten, das Altpapier - allerdings keine Pappe und keine Plastiktüten - gebündelt bis spätestens 9 Uhr gut sichtbar an die Straße zu legen. Ein Container steht am neuem Standort in der Rieder Straße beim Jugendzentrum, im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr können Bewohner ihr gebündeltes Altpapier auch direkt an diesem Container abgeben.