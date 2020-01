Aus der "Enge des zentralanatolischen Hochlands" ist vor etlichen Jahren ein junger Mann ausgebrochen, aus der "Enge der erzkatholischen Oberpfalz" war es eine junge Frau. Die beiden haben sich "in der Münchner Freiheit" gefunden und sind die Eltern von SZ-Politik-Redakteurin Deniz Aykanat. Seit 2017 gibt es ihre Kolumne "Die Isartürkin"; 2019 ist das gleichnamige Buch über "mein Leben zwischen Bayern und Bosporus" erschienen.

Am Mittwoch war Deniz Aykanat im Damentreff "Kreuz und Quer" der Dachauer Pfarrei Heilig Kreuz zu Gast - bei dem Männer übrigens ausdrücklich zugelassen waren. 85 Besucherinnen und Besucher waren gekommen, so viele wie noch nie bei einer ihrer Lesungen. Deniz Aykanat verfolgt ein klares Ziel: "Etwas platt gesagt, ist es ein Versuch, die deutsch-türkische Freundschaft zu retten." Entstanden ist ihre SZ-Kolumne, als 2017 der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan über seine Verfassungsreform abstimmen ließ, die ihm zu ungeheurer Machtfülle verhelfen sollte. Hierzulande schlugen die Wellen der Empörung hoch, weil seinerzeit etliche Deutschtürken für Erdoğans Umbau der Verfassung stimmten. Da, so erzählt es Deniz Aykanat, sei die Idee geboren worden, über ihr Leben in zwei Kulturen zu schreiben. Denn "die Unterschiede sind vielleicht gar nicht so groß". Was sie umgehend beweist - und die diversen Mikrofon-Aussetzer mit ebenso viel Humor hinnimmt, wie sie auf die speziellen Eigenheiten von Deutschen und Türken eingeht. Obwohl: "Drei Menschen auf einmal zu sein - Türkin, Bayerin und Deutsche - kann eben auch verdammt anstrengend sein." Wie anstrengend, erfährt das Publikum bei dieser - über weite Strecken herzerfrischenden Sicht auf zwei Kulturen - beim genauen Zuhören. Es ist eben nicht nur lustig, wenn die Isartürkin respektive Bosporusbayerin von diversen deutschen Ämtern und Behörden als Frau Deniz Asylant, Herr Denzi Aykak oder Ähnlichem tituliert wird. Da bedarf es schon einer hohen Toleranzschwelle - und ruft unwillkürlich die aktuellen Probleme von Migranten ins Gedächtnis, die genau mit diesem Problem zu kämpfen haben, nur dass ein von deutschen Behörden falsch geschriebener Name Betroffene heutzutage schnell zu Terrorismusverdächtigen macht. War es früher, in Deniz Aykanats Kindheit, also einfacher?

Nicht unbedingt, wenn man nicht gerade dem gängigen Türkinnen-Bild entspricht und beim Familienurlaub in der Türkei mit Sprachschwierigkeiten zu kämpfen hat. Dünn, blond, "kasweiße Haut": Da muss in türkischen Augen doch was nicht stimmen. Für die Oberpfälzer Großmutter hingegen ist es "Christenpflicht", Deniz Bruder Attila heimlich in der Küche eine Nottaufe zu verabreichen. Dabei hat der - wieder mal in Marmara - ein dringendes temporäres Verlangen nach einer Beschneidung; nicht weil er im kindlichen Alter ein frommer Moslem geworden wäre, sondern weil er sich auf die unverzichtbare Riesenfete mit "cooler Vorhautpräsentation" und Unmengen von Geschenken versteift hat. Dass es Erstere nicht gibt, muss er leidvoll beim Beschneidungsfest des jungen Murat erfahren. Zu dem sind er und seine Familie eingeladen, weil seine deutsche Mutter "die Chefin des Cousins der Schwiegermutter der Tante des kleinen Murat ist. Da ist eine Einladung so logisch wie zwingend".

In München hingegen, wo es die Familie nach vielen Stationen hinzieht, will sich Deniz einen Traum erfüllen. Denn hier ist ihr Aussehen von Vorteil: Niemand kommt im Mädchenchor der Frauenkirche auf den Gedanken, Deniz sei nicht gut katholisch. Zumal sie zu jener Zeit dringend zur Erstkommunion gehen will - wegen der Bling-Bling-Kleidchen und der Geschenke. Der Traum zerplatzt, als sie erfährt, dass sie sich taufen lassen und anschließend ein halbes Jahr lang zum Kommunionunterricht gehen müsse. Aber Betrügen nur wegen ein paar Geschenken und "einer weißen Polyesterexplosion" kommt nicht in Frage. Deniz Aykanat erzählt diese und andere zum Brüllen komischen Geschichten so lässig, als säße sie wahlweise in einem Münchner Café oder in einer türkischen Teestube mit Freunden. Und stellt die Kernfrage: "Aber wer waren wir denn dann? Wer war wie wir? In welche Schublade gehörten wir?" Das sind existenzielle Fragen, die jeden umtreibt, der mehrere Heimaten hat.