8. Februar 2019, 21:46 Uhr Kollision Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Zwei schwer verletzte Autofahrer und Sachschaden von 30 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend zwischen Markt Indersdorf und Niederroth ereignet hat. Polizeiangaben zufolge war eine 51-jährige Frau aus Jetzendorf um 19.40 Uhr auf der Staatsstraße 2050 unterwegs, als sie kurz nach Indersdorf in Fahrtrichtung Niederroth aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 53 -jährigen Indersdorfers, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Beide Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrer wurden eingeklemmt und musten von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Markt Indersdorf, Niederroth und Schwabhausen befreit werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurden sie vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Staatsstraße war wegen der Rettungs- und Aufräumarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.