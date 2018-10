17. Oktober 2018, 22:07 Uhr Kollision verhindert Rollerfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag an der Kreuzung zur Schleißheimer Straße in Dachau ereignet. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 31-jähriger Dachauer mit seinem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße stadtauswärts, ehe er sich an der Kreuzung auf der Linksabbiegespur einordnete. Währenddessen war laut Polizei die Sicht jedoch versperrt, weil ein Lastwagen in der Gegenrichtung ebenfalls links abbiegen wollte. Der Autofahrer erkannte aufgrund des versperrten Sichtfelds einen entgegenkommenden Rollerfahrer zu spät. Dem 63-Jährigen aus Karlsfeld gelang es zwar auszuweichen und einen Zusammenstoß zu verhindern. Er verlor aber die Kontrolle über seinen Roller und stürzte. Der Karlsfelder kam noch einigermaßen glimpflich davon. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 1 500 Euro geschätzt.