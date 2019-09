Rettungshubschrauber bringt Verletzte in Klinik

Kollision in Erdweg

Ein 76-jähriger Erdweger Autofahrer hat am Sonntag um 17.45 Uhr beim Abbiegen in die Staatsstraße 2054 nach Unterweikertshofen eine 55-jährige Kradfahrerin aus München übersehen. Laut Polizei stürzte die Frau bei der Kollision und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Münchner Klinik. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt 7000 Euro.