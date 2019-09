Bei einem Verkehrsunfall in Dachau sind am Samstagnachmittag gegen 14.40 Uhr zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 50-Jährige mit ihrem Auto von der St.-Vitus-Straße nach links in die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße einbiegen. Die Olchingerin übersah dabei einen Richtung Dachau fahrenden Pkw. Es kam zur Kollision. Der 63-jährige Autofahrer blieb unverletzt, seine 61-jährige Beifahrerin und die Olchingerin trugen leichte Verletzungen davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6500 Euro. Die Feuerwehr Günding musste ausrücken.