6. November 2018, 22:22 Uhr Kollision Autofahrer mit mehr als drei Promille unterwegs

Ein betrunkener Autofahrer hat mit seinem VW am frühen Dienstagvormittag gegen 5 Uhr in der Sudentenlandstraße einen erheblichen Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, hatte der 40-Jährige mehr als drei Promille Alkohol im Blut. Mit seinem Passat kollidierte der Ismaninger zwei Autos, die am Straßenrand geparkt waren. Ein Anwohner, der Unfall beobachtete, informierte die Polizei, da der 40-Jährige fliehen wollte. Polizisten der Dachauer Inspektion konnten aber noch rechtzeitig am Unfallort eintreffen und nahmen den Betrunkenen zur Blutentnahme mit zur Dienststelle. Der Sachschaden beträgt rund 15000 Euro. Seinen Führerschein muss der Mann nun für einige Zeit abgeben.