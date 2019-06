21. Juni 2019, 22:21 Uhr Körperbeherrschung Anna Metes, 17, TSV Dachau

Für den TSV Dachau tritt Anna Metes im Mehrkampf an, das ist eine Kombination aus Turnen, Leichtathletik und Schwimmen. Die 17-Jährige beherrscht ihren Köper am Boden, im Wasser und in der Luft. "Sie ist ein Multitalent", sagt Udo Grönbold, Leiter der Turnabteilung des TSV Dachau. Doch die größte Herausforderung der Turnerin ist, Sport und Schule unter einen Hut zu bringen. Sie geht auf das Isar-Sport-Gymnasium in München, eine Ganztagsschule. Nach dem Unterricht geht der Tag für sei weiter in der Halle. "Mein Ziel ist, dass der Sport mein Beruf wird", sagt Anna Metes. Sie liebäugelt mit einer Ausbildung zur Physiotherapeutin. Fotos: Horst Kramer / Niels P. Jørgensen