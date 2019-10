Im Sommer und besonders zur Erntezeit werden in den Siedlungsgebieten Ratten auch am helllichten Tag gesichtet. Damit die Gemeinden fundierte Aussagen über die Notwendigkeit von Bekämpfungsmaßnahmen treffen zu können, wird ein sogenanntes Monitoring durch eine Fachfirma durchgeführt. Im Umfeld der Schrebergärten und der Baumsiedlung in Petershausen sowie im Kollbach im Umfeld des "alten Dorfs" werden zu diesem Zweck derzeit spezielle Köderboxen angebracht. Diese einem rechteckigen Metallrohr ähnlichen Boxen sind so konstruiert, dass sie für Kinder und Haustiere keine Gefahr darstellen können. Auch wird die beauftragte Firma nur unzugängliche beziehungsweise uneinsehbare Standorte auswählen und die Köderboxen regelmäßig kontrollieren. Wenn Anwohner selbst Ratten in diesen Ortsteilen oder auf ihrem Grundstück sichten, bittet die Stadt um einen Hinweis an die Verwaltung, möglicherweise auch mit einer Freigabe für eine dieser Köderboxen auf dem eigenen Grundstück. Anhand des Köderfraßes kann die Rattenpopulation errechnet werden. In Kooperation mit dem Gesundheitsamt kann die Gemeinde dann feststellen, ob eine systematische und damit über viele Jahre erstreckende Bekämpfung notwendig und erfolgversprechend ist.