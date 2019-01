16. Januar 2019, 21:46 Uhr Kochkurs Sushi spielerisch fertigen

Interessierte können am Samstag, 19. Januar, von 9 bis 12 Uhr an einem Sushi-Kochkurs in der Mittelschule Karlsfeld teilnehmen. Veranstalter ist die Volkshochschule (VHS) in Karlsfeld. "Sushi lediglich als Kombination von Fisch mit Reis und Gemüse zu bezeichnen, wird der Vielfältigkeit dieser kulinarischen Köstlichkeit nicht gerecht", schreibt die VHS. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer, mit den Zutaten umzugehen und Sushi spielerisch zu fertigen. Es werden frischester Fisch und möglichst Bio-Zutaten verarbeitet. Die VHS bittet darum, unbedingt ein gutes Messer sowie verschließbare Gläser oder Aufbewahrungsdosen und Geschirrtuch mitzubringen. Die Gebühr beträgt 48 Euro. Informationen zur Anmeldung unter www.vhs-karlsfeld.de oder unter Telefon 08131/900940.