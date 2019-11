Kochkurs in Karlsfeld

Die Volkshochschule (VHS) Karlsfeld veranstaltet am Donnerstag, 21. November, von 18.30 bis 21.30 Uhr einen Kochkurs in der Mittelschule. Das Thema: "Winter-Tajin mit Couscous". Die VHS schreibt: "Wenn es draußen kalt ist, wird der Couscous mit seinen aromatischen Gewürzen unseren Körper aufwärmen." Die Kursteilnehmer werden die kulinarische Seite des Orients kennenlernen. Der Kurs findet in Raum 214 (Lehrküche) statt. Die Gebühr beträgt 32 Euro. Darin inklusive sind Materialkosten (außer Wein) im Wert von 15 Euro Material. Interessierte müssen sich auf der Homepage der Volkshochschule Karlsfeld (www.vhs-karlsfeld.de) anmelden. Dort findet man auch Informationen zu weiteren Kursen.