27. Mai 2019, 21:52 Uhr Knapp daneben Salvatore de Meo bleibt in Fondi

Der Bürgermeister von Dachaus Partnerstadt scheitert bei EU-Wahl

Salvatore de Meo, Bürgermeister von Fondi, der italienischen Partnerstadt Dachaus, bleibt seinem Kollegen Florian Hartmann (SPD) erhalten. Der 47-Jährige Politiker der Forza Italia hat am Sonntag den Einzug ins Europäische Parlament nur knapp verpasst. Zur Wahl war Italien in drei Regionen, Nord, Mitte und Süd, eingeteilt. Salvatore de Meo kandidierte in der Mitte-Region, zu der unter anderem die Regionen Latium und Toskana gehören, und er erreichte einen großartigen persönlichen Erfolg: Mehr als 20 000 Stimmen, der zweitgrößte Anteil, schoben den Bewerber von Platz fünf der Parteiliste auf Platz zwei; die Forza Italia schnitt allerdings so schlecht ab, dass sie nur einen Kandidaten ins Parlament schicken kann. Während die Rechtspopulisten der Lega um Innenminister Matteo Salvini einen Rekordsieg einfuhren, kam die Forza Italia auf lediglich 8,8 Prozent. Sie dominiert noch in der 40 000 Einwohner zählende Stadt Fondi, in deren Nachbarkommunen die Lega stark vertreten ist.

Im August 2018 hatten Dachau und Fondi, 120 Kilometer südöstlich von Rom gelegen, das 20-jährige Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft im Dachauer Schloss gefeiert. Oberbürgermeister Hartmann ist nicht nur aus kommunalpolitischen Gründen Fondi verbunden, er ist bekennender Fondi-Fan. Mit ihrem Bürgermeister Salvatore de Meo verbindet ihn eine Freundschaft. Allerdings stehen - politisch gesehen - die Zeichen auf Abschied: Salvatore de Meo kann nächstes Jahr nicht mehr als Bürgermeister kandidieren. In Italien ist die Amtszeit eines Rathauschefs auf zwei Perioden begrenzt.