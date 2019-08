1. August 2019, 22:08 Uhr Knapp 700 Quadratmeter Handelsunternehmen eröffnet Filiale in Dachau

Das Handelsunternehmen TEDi eröffnet am Samstag, 3. August, eine neue Filiale an der Fraunhoferstraße 13 in Dachau. Auf knapp 700 Quadratmetern bietet der Non-Food-Händler eine Auswahl seiner Produkte. Im Sortiment sind Ge- und Verbrauchsartikel des täglichen Bedarfs zu finden. Es umfasst neben Haushalts-, Party-, Heimwerker- und Elektroartikeln auch Schreib- und Spielwaren sowie Drogerie- und Kosmetikprodukte. Der neue Markt wird am Eröffnungstag um 8 Uhr die Türen öffnen, danach wird er montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Insgesamt stehen den Kunden sechs Mitarbeiter zur Verfügung.