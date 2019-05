27. Mai 2019, 21:52 Uhr Knabenkapelle Dachau Blasmusik, die groovt und swingt

Die traditionsreiche Knabenkapelle Dachau erprobt sich als Jazz-Orchester

Von Petra Neumaier, Dachau

Sie können auch ganz anders, die jungen Musikerinnen und Musiker der Knabenkapelle Dachau. Nicht in Dirndl und Lederhose, sondern in eleganten schwarzen Kleidern und Anzügen. Nicht mit "Humptata", sondern mit "Yeah!" Zu seinem ohnehin schon großen musikalischen und stilistischen Repertoire hat das Dachauer Ensemble jetzt noch eine weiteres Genre erobert: Beim Jahreskonzert am Sonntag jazzten, swingten und groovten die talentierten wie vielseitigen Musiker, dass der nahezu voll besetzte Saal im Ludwig-Thoma-Haus nur so bebte.

Stolz durften sie sein und stolz waren sie auch, die 38 Nachwuchsmusikanten, die das Konzert eröffneten. Die Zahl alleine schon ist beeindruckend. Und - laut Erstem Vorstand Tilo Ederer - wohl auch ein Rekord in der langen 66-jährigen Vereinsgeschichte. Das Konzept, aus der Kapelle eine Musikschule zu machen mit musikalischer Früherziehung und fundierter Ausbildung, die neben Professionalität vor allem Spaß an der Musik und dem gemeinsamen Musizieren vermittelt, geht auf. "Von den Bläserklassen wachsen immer mehr in das Orchester hinein", freut sich Tilo Ederer und natürlich auch der musikalische Leiter, Eduart Civeja, der vor fünf Jahren den Dirigentenstab übernommen hat.

Boogie, Swing, Classic Rock: Die Mädchen und "Knaben" haben es drauf. Hochkonzentriert spielten sie, und ging tatsächlich mal ein Ton etwas daneben, dann war das eher sympathisch als schlimm. Wäre ja auch unheimlich, wenn so junge Musiker schon 100-prozentig perfekt wären. Dazu ist im großen Blasorchester noch Zeit, das im Anschluss an die Ehrungen - Leistungsabzeichen und langjährige Mitgliedschaften (darunter auch für 25 Jahre Hausverwaltung Imre und Inge Baumstark) - spielten. Sie ließen es richtig "krachen" mit Stücken von "A Touch of Jazz" über "Swing the Mood" bis hin zum James-Bond-Thema. Gleich zweimal sang Thomas Zeiner - eigentlich Posaunist - zu "Sway" und "Feeling Good" - in der Knabenkapelle bietet die bekannte Sängerin Alva Civeja ja auch Gesangsunterricht an. Nicht stehen bleiben, weitergehen und das Beste daraus machen: Die Knabenkapelle Dachau bewies, dass Blasmusik kein alter Zopf ist, sondern richtig "cool" sein kann.

Bei so viel Professionalität und Spaß wundert es kaum, dass ihr Erfolg und ihr Ruf weit über die Landkreisgrenzen hinausgehen. Zumal der rührige Verein auch viele Auslandsauftritte organisiert. Der Terminkalender ist für dieses Jahr jedenfalls schon sehr gefüllt. Von kleineren Konzerten zu Festen bis hin zum Frühschoppen auf der Wiesn.