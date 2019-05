7. Mai 2019, 22:15 Uhr Klinikum Dachau Gesundheitsforum zu Lungenerkrankungen

In Deutschland leidet etwa jeder zehnte Mensch an einer Lungenerkrankung. Im Gesundheitsforum des Helios Amper-Klinikums Dachau spricht Klaus Uwe Grützner, neuer Geschäftsführender Oberarzt und Bereichsleiter Thoraxchirurgie am Klinikum, ein renommierter Lungen-Experte zu diesem Thema. Die Veranstaltung "Kleiner Schnitt - große Wirkung: Möglichkeiten der minimalinvasiven Chirurgie von Lungen- und Brustfellerkrankungen" findet im Tagungsraum 1 (Untergeschoss) des Helios Amper-Klinikums Dachau statt. Sie beginnt am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Im Anschluss an den Vortrag bleibt ausreichend Zeit für Fragen der Besucher.

Klaus Uwe Grützner verstärkt das Expertenteam des Klinikums Dachau. Er hat zum 1. Februar die Position des Geschäftsführenden Oberarztes und die Leitung des Bereichs Thoraxchirurgie in der Abteilung Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Onkologische Chirurgie übernommen. Zuletzt war er als Oberarzt der Thoraxchirurgie am Klinikum der Universität München, Campus Großhadern, tätig. Seine beruflichen Stationen führten den gebürtigen Münchner unter anderem an die Kliniken der Stadt Köln und die Asklepios Lungen-Fachkliniken in Gauting.

An der Lunge und im Brustraum können Krankheiten wie eine Lungenentzündung, ein Lungenemphysem, Asthma, Tuberkulose sowie gut- oder bösartige Tumore auftreten. Laut des Lungeninformationsdienstes sind Lungenkrankheiten weltweit die zweithäufigste Todesursache. Nach Prognosen der Weltgesundheitsorganisation wird ihre Bedeutung in den kommenden 20 Jahren noch weiter zunehmen. Durch die enge Zusammenarbeit der einzelnen Fachabteilungen sowie die langjährige Erfahrung der Spezialisten wirbt das Klinikum Dachau mit einem hohen Standard bei der Diagnostik und Therapie von Lungenerkrankungen. Betroffene können jederzeit eine ausführliche Befundbesprechung erhalten und eine Zweitmeinung in einer Spezialsprechstunde einholen.