Klimaschutztag in Dachau

Kommunalpolitiker im Landkreis Dachau denken angesichts der Problematik des Klimawandels über die Umsetzung klimafreundlicher Mobilitätskonzepte nach. Weil Elektromobilität dabei an erster Stelle steht, wird derzeit nach sinnvollen Standorten für Ladesäulen gesucht. Zudem stand das Thema Elektromobilität als klimafreundlicher Antrieb der Zukunft im Mittelpunkt des ersten Klimaschutztages des Landkreises.

So trafen sich mehr als dreißig Dachauer Bürgermeister und Kreisräte, um sich über nachhaltige Mobilität zu informieren. Im ersten von drei Vorträgen betonte Professor Markus Lienkamp vom Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik der TU München die Vorteile der Elektromobilität gegenüber fossilen Brennstoffen. Diese sei nicht nur klimafreundlich hinsichtlich der entstehenden CO₂-Emissionen, sondern auch günstiger als Wasserstoff oder "E-fuels", das sind mit Hilfe von Strom erzeugte synthetische Kraftstoffe. Auch praktische Herausforderungen wie Reichweite und Infrastruktur sieht Lienkamp nicht als unüberwindbare Hürden an.

Wie die Probleme einer geringen Reichweite und bislang unzureichender Infrastruktur gelöst werden könnten, präsentierten im zweiten Vortrag Marcus Gerstenberger und Klaus Bogenberger. Die beiden Experten sind in den Ingenieurbüros tätig, die im Rahmen des Ladesäuleninfrastrukturkonzeptes des Landkreises Dachau sinnvolle Standorte für Ladesäulen finden und eine Strategie für den Ausbau des Ladesäulennetzes erarbeiten sollen. Wie das in der Praxis funktionieren kann, zeigte Anette Schwabenhaus, Beraterin für Elektromobilität der Handwerkskammer München. Sie betonte, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur keinesfalls kompliziert sein müsse und erläuterte anhand von Beispielen, wie die Bereitstellung von Strom an den Ladesäulen effektiv, ökonomisch sinnvoll und zukunftsorientiert organisiert werden kann.

Nach den Vorträgen entwickelte sich eine rege Diskussion zum Thema alternative Antriebsformen im Verkehr. Angesichts der Herausforderungen, vor die uns alle der Klimawandel in Zukunft stellen wird, ist dies sicher ein positives Zeichen. Wer sich weiter zum Thema informieren möchte, kann die Präsentationen der Experten auf der Website des Landratsamts im Original einsehen, unter: www.klimaschutz-dachau.de.