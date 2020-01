Kleinkunst in Schwabhausen

Seit 1985 ist Heinrich Kellerer Wirt des "Gasthofs zur Post" in Schwabhausen. Fast genauso lange organisiert er dort auf seiner Kulturbühne ein anspruchsvolles Kleinkunst- und Kabarettprogramm. In diesem Jahr feiert die Bühne ihr 15-jähriges Bestehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit: Die Zuschauer sind durchs Fernsehen verwöhnt, und politisches Kabarett hat in diesen hochpolitischen Zeiten einen erstaunlich schweren Stand. Dennoch hat die Kleinkunstbühne Schwabhausen ein treues Publikum.

SZ: Herr Kellerer, wie kamen Sie auf die Idee als Wirt, eine Kleinkunstbühne ins Leben zu rufen?

Heinrich Kellerer: Das Ganze hat vor ungefähr 15 Jahren begonnen. Schon vorher haben wir immer wieder Kulturveranstaltungen ausgerichtet, meist initiiert von Privatpersonen. 2004 gab es ein Schlüsselerlebnis, als der Kabarettist Jörg Hube bei uns auftrat. Wir haben gesehen, dass das riesigen Zuspruch findet und dachten uns: Warum sollen wir immer nur warten, bis jemand wegen einer Saalreservierung anfragt? Außerdem war die Fernsehsendung "Ottis Schlachthof" zu dieser Zeit sehr populär. Daraus entstand die Idee, junge Künstler, wie sie dort teilweise auftraten, auch zu uns einzuladen. Michael Altinger und die damals noch sehr junge Monika Gruber zählten zu unseren ersten Gästen.

Wie ging es danach weiter?

Wir haben mit einem kleinen Programm von fünf oder sechs Veranstaltungen im Jahr angefangen und das inzwischen auf ungefähr zehn Veranstaltungen jährlich ausgebaut. Seit einem Jahrzehnt gibt es auch ein Abo. Das ist recht beliebt und wird jede Saison von ungefähr 110 bis 140 Leuten gebucht, oft über mehrere Jahre in Folge. Abonnenten haben den Vorteil, dass sie immer einen Platz bekommen, auch bei Abenden mit sehr großer Nachfrage.

Detailansicht öffnen Der Chef der Kleinkunstbühne Schwabhausen: Heinrich Kellerer. (Foto: Privat)

Ist das Interesse des Publikums noch so groß wie zu Beginn?

Inzwischen hat sich der anfängliche Ansturm gelegt, sicherlich auch weil die Konkurrenz durch andere Veranstaltungen im Kabarettbereich und durch das Fernsehen größer geworden ist.

Das heißt, das Kabarett selbst hat sich über die Jahre merklich verändert?

Das Angebot ist einfach größer geworden, und das Fernsehen ist auch immer präsent mit Übertragungen. Im Fernsehprogramm ist fast jeden Tag Kabarett und Kleinkunst geboten, ganz anders als früher, als sich das nur auf wenige Sendungen in der Woche beschränkt hat. Wir können insgesamt trotzdem nicht jammern. Es kommen immer noch Leute aus dem ganzen Landkreis zu unseren Veranstaltungen, teilweise auch von außerhalb.

Ist es denn schwieriger geworden, Künstler zu finden, die bei Ihnen auf der Kleinkunstbühne auftreten?

Nein. Es gibt so viele Künstler zur Auswahl, da weiß man fast nicht, wen man nehmen soll. Wir achten auf eine möglichst bunte Mischung. Es gibt momentan recht viele junge Künstler. Allerdings sind manche "Senkrechtstarter" dann irgendwann nicht mehr zu bekommen, weil sie zu beliebt werden. Monika Gruber war so ein Beispiel. Es ist schon toll, wenn man solche Künstler am Anfang der Karriere schon mal da hatte. Auch wenn das meist reiner Zufall ist.

Haben sich die Vorlieben des Publikums mit der Zeit verändert? Kommt politisches Kabarett schlechter an als früher?

Wir versuchen wie gesagt das Programm möglichst vielfältig zu gestalten. Für jeden sollte etwas dabei sein und nicht jeder will sich einen ganzen Abend politisches Kabarett anhören. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass je politischer die Veranstaltung ist, desto weniger Leute kommen. Bei politisch, sagen wir, weniger tiefgründigen Programmen ist es immer voller. Nach meiner Erfahrung haben selbst renommierte Kabarettisten mit politischem Kabarett inzwischen Schwierigkeiten, Hallen zu füllen. Politik ist als Thema nicht unbedingt massentauglich.

Das Programm Franziska Wanninger, Samstag, 18. Januar; Weiherer, Samstag, 15. Februar; Claudia Pichler, Samstag, 21. März; Monika Drasch, Sonntag, 26. April; Christian Springer, Samstag, 16. Mai; Luise Kinseher, Donnerstag, 24. September;Christoph Sieber, Samstag, 24. Oktober; Andreas Rebers, Freitag, 27. November; Luggi & Guggi, Samstag, 12. Dezember. Beginn jeweils 20 Uhr (Einlass 18 Uhr), Kartenverkauf beim Gasthof zur Post Schwabhausen, Augsburger Straße 19, Telefon 08138/69 72 40, Gasthof-zur-Post@t-online.de und bei der Dachauer Rundschau, Konrad-Adenauer-Straße 27 in Dachau, Telefon 08131/518 10, info@dachauer-rundschau.de. Mehr Infos zu den aktuellen Bühnenprogrammen der einzelnen Künstler auf der Website des Gasthofs zur Post, www.zur-post-schwabhausen.de. nicl

Wie steht es mit der Neugier der Zuschauer auf neue Künstler?

Gerade die Besucher mit Abo sind auch bei neuen oder jungen Künstlern mit unbekanntem Namen immer sehr zahlreich vertreten.

2018 planten Sie das "Nachwuchs-Brettl": Noch unbekannte Künstler sollten die Gelegenheit für Kurzauftritte bekommen, moderiert durch einen prominenten "Paten". Was ist aus dem Projekt geworden?

Leider nichts. Es hat sich niemand gefunden, der in diesem Format hätte auftreten wollen. Offensichtlich hatte kein Nachwuchskünstler Interesse. Aber wenn sich doch noch jemand findet, könnte so ein Projekt von meiner Seite trotzdem noch starten.

Das diesjährige Programm startet am nächsten Wochenende. Auf welchen Künstler freuen Sie sich persönlich am meisten?

Es freut mich, dass Christoph Sieber nach seinem Besuch 2015 diese Saison wieder zu uns kommt. Er hat ja inzwischen zusammen mit Tobias Mann eine eigene Sendung, "Mann, Sieber!" im ZDF. Es ist immer schön, wenn solche aus dem Fernsehen bekannten Künstler wiederkommen. Genauso Christian Springer und Andreas Rebers. Da baut man über die Jahre auch ein gutes Verhältnis auf. Aber eigentlich freue ich mich auf alle Künstler, auch auf die unbekannteren, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Zum Beispiel Franziska Wanninger und Claudia Pichler.

Das neue Programm 2020 im "Gasthof zur Post" beginnt an diesem Samstag, 18. Januar, mit dem Auftritt von Franziska Wanninger, die ihr Programm "furchtlos glücklich" zeigt. Beginn ist wie immer um 20 Uhr.