11. Juni 2019, 21:55 Uhr Kleingartenanlage Sonnengärtner pflanzen Kirschbaum für Bienen

Im vergangenen Jahr legten die Dachauer Sonnengärtner in ihrer Anlage am Dachauer Bahnhof eine Bienenweide an. Als ideale Ergänzung haben die Hobbygärtner nun einen Kirschbaum gepflanzt, den Gartenpressesprecher Markus Erhorn gestiftet hat. Da sich in unmittelbarer Nähe ein Bienenkasten befindet, hoffen die Gärtner auf viele Blüten und Kirschen. Die Früchte dürfen übrigens von allen Pächtern der Anlage zum Naschen geerntet werden. Vereinsvorsitzender Dieter Leiß freute sich über die gute Gemeinschaft in der Anlage und das Projekt "Kirschbaum". "Wir setzen uns für die Natur ein - und haben dabei Spaß." In der Kleingartenanlage am Dachauer Bahnhof wurden auch im Jahr 2019 wieder alle Parzellen verpachtet. Interessierte können sich auf der Homepage des Vereins www.sonnengärten-dachau.de über die Pachtmöglichkeiten sowie Vereinsaktivitäten informieren.