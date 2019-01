18. Januar 2019, 21:46 Uhr Klassik Neun Dachauer sind mit dabei

Der 56. Regionalwettbewerb von "Jugend musiziert" rückt näher

In den Räumen der Hochschule für Musik und Theater in München und im Steinway-Haus München beteiligen sich etwa 330 Kinder und Jugendliche aus der Stadt München und den umliegenden Landkreisen am 56. Regionalwettbewerb "Jugend musiziert", der am kommenden Wochenende, 26. und 27. Januar stattfindet, darunter sind auch neun Teilnehmer aus dem Landkreis; ein Drittel von ihnen stellt allein die Familie Darabi Far aus Dachau: Benjamin Darabi Far tritt in der Kategorie Klavier-Kammermusik an, sein Bruder Fabian liefert die Begleitung auf der Violine. Isabel Darabi Far tritt als eigenständige Solistin an, ebenso die Geigerinnen Elise Brunner aus Schwabhausen, Laetitia Kausch aus Arnbach, Samuel Voiler aus Erdweg und Julia Fabisz aus Karlsfeld. Am Kontrabass zeigen Ellen Heinrich aus Großberghofen und Philipp Heinrich aus Erdweg ihr Können. Der Eintritt ist frei. "Jugend musiziert" lädt Kinder und Jugendliche ein, mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme die Konzertbühne zu betreten, sich dem Vergleich mit anderen zu stellen und von einer Fachjury bewertet zu werden. Diese beurteilt die musikalischen Leistungen, vergibt Punkte und Preise und bietet im Anschluss an das Wertungsspiel Beratungsgespräche an, als Preise gibt es Urkunden, Konzertauftritte und Sonderpreise.

Gefordert wird bei "Jugend musiziert" ein Vorspielprogramm mit Musik aus verschiedenen Epochen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Vorspiel vor der Jury zwischen sechs und 30 Minuten. Die Preisträger der bayerischen Regionalwettbewerbe nehmen vom 12. bis 16. April beim Landeswettbewerb Bayern in Hof teil. Die ersten Preisträger aller Bundesländer sind schließlich vom 6. bis 13. Juni nach Halle an der Saale zum Bundeswettbewerb eingeladen.