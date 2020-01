Vier Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven spielt der niederländische Pianist Ronald Brautigam zur Eröffnung des Beethovenjahres 2020 bei den Dachauer Schlosskonzerten (Samstag, 18. Januar, 20 Uhr). Allen vier Sonaten wurden Überschriften beigegeben: "Die Jagd", "Waldstein", "Appassionata" und "Les Adieux". Von Beethoven selbst stammt nur "Les Adieux", was dann vom Verlag eigenmächtig in "Les adieux, l'absence et le retour" (Der Abschied, die Abwesenheit und die Rückkehr) umgeändert wurde.

Auf einem Skizzenblatt findet sich Beethovens Titelentwurf zum ersten Satz: "Der Abschied - am 4ten Mai - gewidmet und aus dem Herzen geschrieben S.K.H." (Seiner Kaiserlichen Hoheit). Er bezieht sich auf die durch die Annäherung der Truppen Napoleons im Mai 1809 erzwungene Abreise der gesamten kaiserlichen Familie, also auch Beethovens Schüler Erzherzog Rudolph, nach Ofen (heute: Budapest). Wien wurde erobert, am 31. Mai starb Joseph Haydn während der französischen Besatzung. Der zweite Teil der Sonate war überschrieben: "Die Ankunft S. Kais. Hoheit des verehrten Erzh. Rudolph den 30. Januar 1810". Dieses Manuskript ist nicht mehr vorhanden, es wurde einer bibliothekarischen Notiz zufolge schon um 1860 "von irgendeinem edlen Schätzer der Beethoven'schen Muse gestohlen". Die Frage, ob man aus der Kenntnis dieser Überschriften ein tieferes Verständnis für die Sonate gewinnt, wird heute allgemein verneint. Auffallend ist aber das "Lebewohl"-Motiv des Anfangs, das den ganzen ersten Satz geradezu sinfonisch beherrscht, in der sehr langen Coda dann allerdings bis zu einem Grade von geradezu "szenischer" Deutlichkeit entwickelt ist. Derartiges ist völlig vereinzelt in Beethovens Instrumentalmusik.

Rätselhaft ist die Bezeichnung "Sturmsonate". Als Anton Schindler, Beethovens Famulus in Wien und erster Biograf, nach dem Sinn und Inhalt der Klaviersonate d-moll op. 31 Nr.2 fragte, erhielt er zur Antwort: "Lesen Sie Shakespeares 'Sturm'!" Wer Shakespeares letzte Komödie kennt, weiß, dass der Titel "The Tempest" wenig mit dem Inhalt der Komödie zu tun hat, und dass dieser Inhalt zum Charakter der Sonate überhaupt nicht passt. Vermutlich wollte Beethoven mit seiner Antwort nur einen lästigen Frager abspeisen.

Die große C-Dur-Sonate op. 53, 1804 in Wien komponiert, ist nach dem Grafen Waldstein benannt, dem väterlichen Freund und Gönner Beethovens schon in der Bonner Zeit, der Beethoven zur Ausbildung nach Wien geschickt hat. Die Sonate f-moll op. 57, seit langem, aber nicht von Beethoven, "Appassionata" genannt, ist eines seiner berühmtesten Werke überhaupt. Diese beiden Sonaten, op. 54 und op. 57, sind weiträumiger und großartiger als alles andere, was Beethoven bis dahin für Klavier geschrieben hat, sie sind als rein konzertante Werke nur im Konzertsaal zu Hause. Während in der Waldsteinsonate das virtuose Passagenwerk von Anfang bis zum Ende in hellstem Dur strahlt, tobt sich Beethoven in der "Appassionata" wahrhaft leidenschaftlich, schier hemmungslos aus. Dazu aber der große Münchner Beethovenkenner Walter Riezler: "Nur wer als Hörer die Besonnenheit behält, fühlt auch hier die bändigende Hand, die noch dem wildesten Wüten der Passagen und breitgeschwungenen Melodien gebietet." Noch eine Bemerkung: Zum letzten Male bleibt Beethoven bei einem Werk, das in Moll begann, bis zum Schlussakkord in Moll, was sonst nur bei frühen Werken vorkommt, aber nur dieses eine Mal schwelgt und tobt er sich so pur in Moll aus.