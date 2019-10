Wer die ersten beiden Abende der Operetten Trilogie verpasst hat, hat noch an einem letzten Abend die Möglichkeit, der von den Freunden des Lyrischen Opern Ensembles Dachau ins Leben gerufenen Veranstaltung, im Pfarrsaal von Sankt Jakob, zu lauschen. Karten für den letzten Teil der Trilogie "Die silberne Operette", am 27.Oktober, gibt es für 28 Euro (ermäßigt 26 Euro) im Vorverkauf bei Cornelia Gütlich (Telefon 08121/71610), sowie an der Abendkasse für je 30 Euro (ermäßigt 28 Euro). Beginn ist um 17 Uhr.