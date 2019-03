28. März 2019, 22:02 Uhr Kirchenmusik Singen für den guten Zweck

Musiker sammeln Spenden für ein Bildungsprojekt in Ecuador

Von Julia Putzger, Hebertshausen

Wer sich schon einmal auf die Osterzeit einstimmen möchte, hat am kommenden Samstag, 30. März, ab 18 Uhr, in der Pfarrkirche Zum Allerheiligsten Welterlöser in Hebertshausen die Gelegenheit dazu: "Altbayerisches Passionssingen und Musizieren" steht auf dem Programm der Benefizveranstaltung des Dachauer Forums. Verschiedene Musiker aus dem Landkreis Dachau und der Umgebung werden an der Gestaltung des Abends mitwirken: Die Bläsergruppe Heilig Kreuz, die Bernad Dirndln mit Harfe aus Dietramszell, die Summahäusl Musi und das Gitarrenduo Neumaier. Für das Orgelspiel ist der Dachauer Josef Reichl verantwortlich, außerdem wird Weihbischof Bernhard Haßlberger als Sprecher erwartet.

Ein Benefizabend wie dieser findet nicht zum ersten Mal statt. Seit fast 20 Jahren organisiert Siegfried Rückert mit Unterstützung seiner Frau Maria diese Veranstaltung mit dem Ziel, Spenden für ein Bildungsprojekt in Ecuador zu sammeln. In der sogenannten Ciudad de los Muchachos, auf Deutsch Bubenstadt, in der Provinz Esmeraldas im Norden Ecuadors, haben Jugendliche die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und einen Beruf zu erlernen. "Das sind Kinder, die sonst keinerlei Unterstützung haben und aus den ärmsten sozialen Schichten kommen", erklärt Rückert, der sich vor einigen Jahren selbst vor Ort ein Bild der Situation in Südamerika machte.

Die Schule und die zugehörigen Werkstätten befänden sich mitten im Armenviertel: "Dort ist es so gefährlich, da darf man gar nicht alleine durch die Straßen gehen", meint Rückert. Durch die Einrichtung, in der die Schüler warme Mahlzeiten bekommen und Berufe wie Schreiner, Industriemechaniker, Elektrotechniker oder Drucker erlernen können, habe sich die Situation im Viertel aber verbessert. Ursprünglich handelte es sich um eine reine Jungenschule, mittlerweile dürfen aber auch Mädchen die Bildungseinrichtung besuchen.

Am Samstag spielen allen Musiker unentgeltlich für den guten Zweck. Rückert hofft auf das zahlreiche Kommen der Gäste. Er sagt: "Unser Ziel sind natürlich viele Zuschauer."