12. April 2019, 21:42 Uhr Kirchenmusik Osterkonzerte in Sankt Jakob

Die Osterzeit ist in der Dachauer Stadtpfarrkirche Sankt Jakob immer auch die Zeit für festliche Konzerte: Am Karfreitag, 19. April, erklingen zur Liturgie um 15 Uhr verschiedene Motetten, gesungen vom Kirchenchor Sankt Jakob. Nach der Osternacht am Sonntagmorgen, 21. April, gibt es um 5 Uhr die Osterfeier mit der Choralschola Sankt Jakob. Im Festgottesdienst am Ostermontag, 22. April, ist um 10 Uhr die "Missa in honorem Sancti Dominici" von Johann Michael Haydn (1737-1806) für Soli, Chor und Orchester zu hören. Es singen Anna Maria Bogner, Sopran; Veronika Benning, Alt; Joachim Schwarz, Tenor; Torsten Frisch, Bass. An der Orgel spiel Manfred Gebert. Die Leitung von Kirchenchor und Orchester Sankt Jakob hat Christian Baumgartner.