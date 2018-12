23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Kirche Weihnachtsgottesdienste im Landkreis Dachau

Eine Auswahl der Gottesdienste am Heiligen Abend und den Weihnachtsfeiertagen

Katholisch

Die Weihnachtsgottesdienste beginnen am Heiligen Abend in der Kirche St. Jakob in Dachau um 15 Uhr mit einer Kindermette, um 17 Uhr ist Weihnachtsgottesdienst und um 23 Uhr Christmette, beide Male mit weihnachtlicher Musik. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag finden jeweils um 10 Uhr Eucharistiefeiern statt, am Mittwoch ist der Festgottesdienst: Missa pastoralis D-Dur von Franz Xaver Brixi. In der Kirche Mariä-Himmelfahrt wird zur Kleinkindermette um 15 Uhr ins Pfarrheim eingeladen und um 16 Uhr zur Kindermette in der Kirche. Der Weihnachtsgottesdienst beginnt um 17.30 Uhr und die Christmette um 23 Uhr. An allen Weihnachtsfeiertagen finden um 10 und 19 Uhr Eucharistiefeiern statt. Am Dienstag, 19 Uhr ist Paukenmesse von Joseph Haydn. Im Altenheim Kursana findet am Hl. Abend um 13 Uhr ein Gottesdienst statt. In der Krankenhauskapelle wird am Hl. Abend um 16 Uhr die Christmette gefeiert, diese findet auch im Altenheim Marienstift statt, dort findet am Montag, um 10.45 Uhr eine Eucharistiefeier statt. Der Heilige Abend beginnt in der Kirche Hl. Kreuz um 16 Uhr, mit einem Kinderwortgottesdienst mit Krippenspiel. Vor der "Pastoralmesse in G" von K. Kempter um 22.30 Uhr wird Instrumentalmusik gespielt. An den Weihnachtsfeiertagen beginnt jeweils um 10 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst, am Mittwoch mit einer Missa pastoritia für Soli, Chor und Orchester. Die Kirche St. Peter lädt am Hl. Abend zur Kinderwortgottesdienst mit Krippenfeier um 16 Uhr ein, die Christmette fängt um 21 Uhr an. Um 10 Uhr finden an den Weihnachtsfeiertagen Festgottesdienste statt, am Dienstag eine "Christkindlmette" von Ignaz Reimann und am Mittwoch mit dem Jugendorchester. Im Karmel Hl. Blut wird die Christmette an Hl. Abend um 21 Uhr gefeiert, an beiden Weihnachtsfeiertagen finden um 9 Uhr Eucharistiefeiern statt.

Im Pfarrverband Dachau wird am 24. Dezember in Etzenhausen um 16 Uhr zur Kindermette eingeladen und am ersten Feiertag, um 10 Uhr zur Eucharistiefeier. Um 18 Uhr beginnt in Prittlbach am Heiligen Abend ein Weihnachtsgottesdienst, am Mittwoch findet um 8.30 Uhr eine Eucharistiefeier statt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist um 8.30 Uhr Eucharistiefeier zum Patrozinium in St. Stephanus, Steinkirchen. Die Kindermette beginnt in Pellheim am Montag, um 16.30 Uhr, die Christmette um 22 Uhr. Am Dienstag wird um 8.30 Uhr Eucharistie gefeiert. In Unterbachern findet am Dienstag, um 10 Uhr eine Eucharistiefeier statt. Zur Kindermette wird in Mitterndorf um 16 Uhr eingeladen, die Christmette wird um 21 Uhr gefeiert. Am zweiten Weihnachtsfeiertag findet um 10 Uhr eine Eucharistiefeier statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag beginnen in Eschenried und Günding, um 8.30 Uhr Eucharistiefeiern.

In Pfarrverband Bergkirchen beginnen am Hl. Abend die Kinderchristfeiern um 16.30 Uhr in Bergkirchen, Deutenhausen, Oberbachern, Oberroth, Rumeltshausen und Schwabhausen. Eine Christmette findet in Bergkirchen um 22.30 Uhr satt und am zweiten Feiertag ein Festgottesdienst um 10.15 Uhr. Eine Wortgottesfeier mit Musik beginnt in Feldgeding um 16.30 Uhr und in Lauterbach wird die Christmette um 18.30 Uhr gefeiert. Zur Andacht wird am Heiligen Abend, um 15 Uhr in Kreuzholzhausen eingeladen und am Dienstag beginnt um 10.15 Uhr ein Festgottesdienst. In Oberroth wird zur Christmette mit Bläsern um 22.30 Uhr eingeladen, am Dienstag findet um 18.30 Uhr ein Festgottesdienst statt und am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt dieser um 9 Uhr. Die Christmette wird in Schwabhausen um 22 Uhr gefeiert und am zweiten Feiertag ein Festgottesdienst (Kirchberger Weihnachtsmesse) um 10.15 Uhr. In Rumeltshausen und Puchschlagen sind am Mittwoch, um 9.30 Uhr zur Wortgottesfeiern mit Kommunionausteilung.

In der Kirche St. Josef in Karlsfeld wird am Heiligen Abend, um 16 Uhr zur Kinderchristmette mit Kinderkrippenspiel eingeladen, die Christmette (Kirchenchor) beginnt um 22.30 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr findet ein Gottesdienst im Caritas-Altenheim statt. An beiden Weihnachtsfeiertagen beginnt in der Kirche um 10.30 Uhr, eine Festmesse, Dienstag mit Kirchenchor und Mittwoch mit Krankensalbung. In der Kirche St. Anna beginnt am Heiligen Abend um 16 Uhr eine Familienwortgottesfeier mit Krippenspiel, um 22.30 Uhr hört man die Turmbläser und um 23 Uhr findet die Christmette mit Chor statt. Am Dienstag wird um 9 Uhr eine Heilige Messe gefeiert und eine Festmesse der italienischen Gemeinde um 11 Uhr. Am zweiten Feiertag beginnt die Festmesse mit Krankensalbung und Kirchenchor um 9 Uhr.

In Pfarrverband Haimhausen, findet am Heiligen Abend um 15 Uhr ein Kleinkindergottesdienst im Kinderhaus Haimhausen statt, um 16 Uhr eine Kinderchristmette in Amperpettenbach. In der Kirche St. Nikolaus, Inhausen ist auch um 16 Uhr Kinderchristmette und um 22.30 Uhr eine Abendchristmette. Am ersten Weihnachtsfeiertag findet um 8.30 Uhr eine Hl. Messe statt und um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Chor. Am Mittwoch beginnt um 10 Uhr ein Festgottesdienst in Ottershausen und um 18 Uhr ein Gottesdienst in Großnöbach.

Der Pfarrverband Indersdorf lädt am Heiligen Abend um 14.30 in die Marktkirche Indersdorf zur Senioren-Mette ein, um 16 Uhr ist Christfeier für Kleinkinder. In der Klosterkirche findet die Christfeier für Kinder um 17 Uhr statt und eine feierliche Christmette um 22 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag wird dort um 10 Uhr zum Festgottesdienst und um 17 Uhr zur Weihnachtsvesper eingeladen, am Mittwoch ist Festgottesdienst für den ganzen Pfarrverband zu Ehren des Hl. Stephanus (Pastoralmesse von Colin Mawby)) um 10 Uhr. In Langenpettenbach beginnt am Heilig Abend die Christfeier für Kinder um 15.30 Uhr und am Dienstag wird zum Christamt um 16 Uhr eingeladen. Ein Christamt zur Weihnachtsvigil findet am Heiligen Abend, um 20 Uhr in Ainhofen statt. Am Dienstag findet um 10 Uhr ein Christamt statt. In Westerholzhausen ist am Heiligen Abend um 8.30 Uhr Engelamt und um 15.30 Uhr Christfeier der Kinder. Am ersten Feiertag findet um 8.30 Uhr ein Hirtenamt statt. In Niederroth beginnt am ersten Weihnachtsfeiertag ein Festgottesdienst um 8.30 Uhr. Zur Wortgottesfeier wird in Arnzell am zweiten Weihnachtsfeiertag um 8.30 Uhr eingeladen.

Im Pfarrverband Röhrmoos-Hebertshausen beginnt am Heiligen Abend eine Nachmittagsmette, um 15.30 Uhr in Schönbrunn, um 22 Uhr wird zur Christmette eingeladen, am ersten Weihnachtsfeiertag ist um 17 Uhr Vesper und am Zweiten um 10 Uhr ein Festgottesdienst. Zur Kindermette wird am Hl. um 16 Uhr in Hebertshausen eingeladen, um 23 Uhr beginnt die Christmette. An beiden Feiertagen ist Gottesdienst um 10 Uhr (Dienstag Wortgottesfeier und Mittwoch Festgottesdienst). In Ampermoching wird die Kindermette ebenfalls um 16 Uhr gefeiert, Christmette ist um 21 Uhr, der Festgottesdienst am ersten Feiertag beginnt um 8.30 Uhr, am zweiter Feiertag wird um 17 Uhr zur Vesper eingeladen. Eine Kindermette beginnt in Großinzemoos am Hl. Abend um 16 Uhr, die Christmette wird um 20 Uhr mit Kirchenchor gefeiert. In Röhrmoos beginnt am Heiligen Abend die Kindermette um 16 Uhr und am Dienstag wird um 8.30 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert. In Sigmertshausen ist ebenfalls um 16 Uhr Kindermette am Heiligen Abend, am ersten Feiertag wird um 10 Uhr zum Festgottesdienst mit Chor eingeladen.

Im Pfarrverband Erdweg wird das Kinder-Christfest am Heiligen Abend in Arnbach, Erdweg, Großberghofen, Kleinberghofen, Walkertshofen und Welshofen um 16 Uhr gefeiert und in Eisenhofen, Hirtlbach und Unterweikertshofen fängt es um 16.30 Uhr an. Christmetten beginnen in Arnbach, Großberghofen und Unterweikertshofen um 21 Uhr und in Eisenhofen, Kleinberghofen und Walkertshofen um 22.30 Uhr, in der Basilika am Petersberg ist am Heilig Abend um 18 und 23 Uhr Christmette, am Dienstag findet ein Christamt um 11 Uhr statt und am zweiten Feiertag wird um 11 Uhr zum Ökumenischen Weihnachtsgottesdienst eingeladen. Am ersten Feiertag wird in Erdweg, Hirtlbach und Welshofen um 10 Uhr ein Christamt gefeiert. Am zweiten Feiertag wird zur Waldweihnacht in die Grotte Großberghofen, um 19 Uhr eingeladen. In Eisenhofen und Welshofen finden am Mittwoch um 8.30 Uhr Eucharistiefeiern statt und in Erdweg wird um 10 Uhr zum Pfarrverbandsgottesdienst eingeladen.

Mit einem Ökumenischen Familiengottesdienst beginnt am Hl. Abend, um 15.30 Uhr die Weihnachtszeit in St. Jakobus, Vierkirchen. Die Christmette findet um 21.30 Uhr statt. Hochamt wird am Dienstag, um 9 Uhr gefeiert und am zweiten Feiertag ist um 10.30 Uhr Wortgottesfeier. In Petershausen ist am Hl. Abend um 16 Uhr Kleinkindergottesdienst im Pfarrheim und eine Kinderweihnacht in der Kirche, die Christmette beginnt um 22 Uhr, am Mittwoch wird um 9 Uhr Hochamt gefeiert. In Obermarbach beginnt am Montag, um 16 Uhr eine Kindermette und am ersten Feiertag um 9 Uhr ein Hochamt. In Kollbach wird zur Christmette am Hl. Abend, um 18.30 Uhr eingeladen, am ersten Feiertag, um 10.30 Uhr zum Hochamt. Am Hl. Abend beginnen in Weichs eine Christmette (Arme Schulschwestern) im Pfarrheim und eine Kinderchristmette in der Kirche, beide um 16 Uhr, zur nächtlichen Christmette wird und um 22 Uhr eingeladen. Hochamt wird am Dienstag, um 10 Uhr gefeiert. In Ebersbach ist am ersten Feiertag, um 10 Uhr Weihnachts-Wortgottesfeier im Pflegeheim. Auch am Dienstag, findet um 18 Uhr eine Heilige Messe in Biberbach statt. In Pasenbach beginnt die Heilige Messe am zweiten Feiertag, um 9 Uhr und in Aufhausen wird am Mittwoch, um 10.30 Uhr in der Heiligen Messe Patrozinium gefeiert.

In Hilgertshausen beginnt am Heiligen Abend um 16 Uhr eine Kindermette und um 21.30 Uhr die Christmette. Am ersten Feiertag ist um 10 Uhr Wortgottesfeier und am Mittwoch wird um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst zum Patrozinium gefeiert. Einstimmung auf Weihnacht findet in Tandern am 24. Dezember, um 16.45 Uhr statt, um Uhr statt, um 17 Uhr beginnt die Kindermette und um 23 Uhr die Christmette. Am zweiten Feiertag wird ein Christamt um 9.30 Uhr gefeiert. Zur Kindermette wird in Pipinsried am Heilig Abend, um 16 Uhr eingeladen, die Christmette wird um 20.30 Uhr gefeiert. Ein Christamt beginnt am Dienstag um 10.30 Uhr und eine Wortgottesfeier am Mittwoch, um 9.30 Uhr.

Evangelisch

In Dachau wird in der Gnadenkirche am Heiligen Abend um 14.30 Uhr mit Pfarrerin Christian Döring "Weihnachten für die Kleinen" gefeiert, um 16 Uhr wird zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrerin Ulrike Markert eingeladen. Die Christvesper um 18 Uhr gestaltet auch Pfarrerin Ulrike Marktert. Am ersten Weihnachtsfeiertag predigt Vikarin Antonia Ehemann im Abendmahlsgottesdienst um 9.30 Uhr.

In der Friedenskirche predigen am Heiligen Abend Pfarrer Gerhard Last & Team in den Familiengottesdiensten um 14.45 Uhr und 16 Uhr. Pfarrer Thomas Körner und & Team gestaltet den Familiengottesdienst um 17.15 Uhr und die Christvesper um 18.45. Pfarrer Gerhard Last predigt in der Christmette mit Bläserquartett um 23 Uhr. Am ersten Feiertag gestaltet Pfarrer Franz Wich den Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr und am Mittwoch gestaltet Pfarrer Gerhard Last den Familiengottesdienst mit Kinderchören, auch um 10 Uhr. In der Versöhnungskirchen findet um 23 Uhr der Abendmahlsgottesdienst statt, gestaltet von Stefan Gröschner (Orgel), Gudrun Huber (Geige), Anika Mensing (Geige) und Birte Mensing (Bratsche) sowie von Pfarrer Björn Mensing, der aus den Erinnerungen des Häftlings Alfred Berchtold an den Heiligen Abend vor 80 Jahren im KZ Dachau liest und in der Predigt der Frage nachgeht, was das Weihnachtsevangelium mit dem Kinofilm "Das Leben ist schön" gemeinsam hat.

In der Basilika auf dem Petersberg in Erdweg findet am Zweiten Feiertag um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst mit Pfarrer Josef Mayer und Pfarrer Joachim Erbrich statt. In St. Vitus in Günding ist am Heiligen Abend um 16 Uhr Christvesper mit Pfarrer Friedhelm Peters und Prädikantin Heike Peters.

In der Schlosskapelle Haimhausen gestalten die Lektoren Heike Köhler und Andreas Mann den Festgottesdienst am Heiligen Abend um 17 Uhr.

In der Korneliuskirche Karlsfeld findet am Heiligen Abend um 15.15 Uhr ein ökumenischer Minigottesdienst mit Pfarrer Roman Breitwieser und Team statt, um 15.30 Uhr lädt Pfarrerin Barbara Hopfmüller zum Familiengottesdienst mit Krippenspiel und um 17.15 Uhr zur Christvesper ein. Um 23 Uhr findet ein Jugendgottesdienst statt. An beiden Weihnachtsfeiertagen gestaltet Pfarrer Roman Breitwieser den Gottesdienst um 10 Uhr, am zweiten Feiertag ist Singgottesdienst.

In der Kirche Kemmoden wird am Zweiten Feiertag Abendmahlsgottesdienst mit dem Kirchenchor um 10.30 Uhr gefeiert. Am Ersten Feiertag findet in Lanzenried um um 10.30 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Wein) mit dem Posaunenchor statt. In der Marktkirche in Markt Indersdorf ist am Heiligen Abend um 18 Uhr Christvesper. In der Segenskirche in Petershausen findet am Heiligen Abend um 15 Uhr ein Familiengottesdienst und um 17 Uhr findet die Christvesper statt. Zur Ökumenischen Familienchristvesper wird in die katholische Kirche in Vierkirchen St. Jakobus am Heiligen Abend um 15.30 Uhr eingeladen und um 16.30 Uhr findet dort eine Christvesper statt.

In der Friedensinsel Odelzhausen gestaltet Pfarrer Peter Lysyam Heiligen Abend um 16 Uhr den Familiengottesdienst mit Krippenspiel und in der Christmette um 22.30 Uhr predigt Pfarrer Joachim Erbrich.

In St. Margareth in Kleininzemoos lädt am Heiligen Abend um 16 Uhr Pfarrerin Christiane Döring zum Familiengottesdienst mit Musical ein. Um 18 Uhr beginnt die Christvesper mit Kirchenrat Björn Mensing. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, um 11 Uhr, gestaltet Vikarin Antonia Ehemann den Abendmahlsgottesdienst.

Im evangelischen Gemeindezentrum Schwabhausen gestaltet am Heiligen Abend, um 16 Uhr, Pfarrer Joachim Erbrich den Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Die Christvesper in der Kapelle auf dem Sickertshof um 18.30 Uhr, begleiten Heike und Friedhelm Peters.

Griechisch-Orthodox

Die Griechisch-Orthodoxe Pfarrgemeinde Hl. Stephanos zu Dachau lädt zum Fest ihres Schutzheiligen ein. Am 2. Weihnachtsfeiertag, um 10.30 Uhr feiert Seine Exzellenz der Bischof von Arianzos Bartholomaios die Göttliche Liturgie in der Kirche, Schillerstraße 2 in Dachau. Anschließend um ca. 12 Uhr findet ein Empfang im Pfarrheim Mariä Himmelfahrt, Gröbenrieder Straße 13 statt.