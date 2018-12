19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Kirche Oberzeitlbach Weihnachtslegende

Zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest erzählt Birgit Rauch in der Kirche Oberzeitlbach am Freitag, 21. Dezember, um 19 Uhr die Weihnachtslegende von Ludwig Thoma. Die in Oberzeitlbach aufgewachsene Schauspielerin Birgit Rauch, jetzt in Nordrhein-Westfalen lebend, ist mit der Heiligen Nacht schon seit ihren Kindertagen vertraut. Das Besondere: Sie liest nicht, sondern trägt den gefühlvollen Text in bairischer Mundart vor. Zwischendurch singt sie volkstümliche Gstanzl mit Geigenbegleitung. Die Erzählung wird mit Auszügen aus Sonaten und Konzerten von Johann Sebastian Bach auf der Violine von Gudrun Huber begleitet. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.