3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Kino Film über Trinkwasser-Problematik

Das Grüne Kino in der "KulturKreisKneipe" Haimhausen in der Hauptstraße 46 B zeigt am Donnerstag, 6. Dezember, um 19.30 Uhr den Dokumentarfilm "Bottled Life - Nestlés Geschäfte mit dem Wasser". Der Film dreht sich um die Frage: "Wie verwandelt man Wasser in Geld?" Das Grüne Kino stellt regelmäßig gesellschaftliche Themen in den Mittelpunkt, um miteinander ins Gespräch zu kommen und miteinander einen interessanten Filmabend zu genießen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Eintritt ist frei.