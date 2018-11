30. November 2018, 22:02 Uhr Kinderspaß Knusper, knusper . . .

Das Lebkuchenhaus der Bäckerinnung steht in der VR-Bank

Feiner Lebkuchenduft erfüllt das Kundencenter der Volksbank Raiffeisenbank Dachau. In der Hauptstelle der Genossenschaftsbank in der Altstadt steht nämlich das Lebkuchenhaus der Bäckerinnung. Aufgebaut wurde das Holzhäuschen von Ulrich Dachs, Kreishandwerksmeister und Obermeister der Schreinerinnung, und seinem Sohn Benedikt. Gemeinsam verziert wurde es dann mit frisch gebackenen Lebkuchen, Plätzchen und viel weißem Zuckerguss von den Mitgliedern der Bäckerinnung. Sie stellten auch die Zutaten zur Verfügung und buken die feinen Lebkuchen. Beteiligt waren an diesem süßen Kunstwerk: Thomas Obesser mit seinen Mitarbeitern Johannes Lechner, Marko Radic und Ensa Sahidi, Hans Wörmann mit seinem Sohn Hans, Georg Mair aus Altomünster, Nicole Schön von der Bäckerei Denk mit ihrer Mitarbeiterin Sarah Bahe, Jürgen Seidl aus Markt Indersdorf, Georg Kornprobst sowie Obermeister Ludwig Kloiber. Bankvorstand Thomas Höbel freut sich über die weihnachtliche Kulisse im Kundencenter und bedankte sich bei den Bäckern für ihr Engagement.

Im Advent werden von Montag, 3. Dezember, an in der Volksbank Raiffeisenbank, Augsburger Straße 33-35, jeden Montag, Dienstag und Donnerstag um 15 Uhr Weihnachtsmärchen und Geschichten vorgelesen. Und am 6. Dezember hat dann auch der Nikolaus seinen Besuch in der Bank angekündigt. Alle Kinder und ihre Eltern sind willkommen. Gerne auch bei einer Tasse Kinderpunsch.