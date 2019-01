9. Januar 2019, 21:52 Uhr Kinderkunstwerkstatt Die Kunst in der Farbe

Unter dem Motto "Paul Cézanne: Die Kunst in der Farbe" findet am Freitag, 11. Januar, wieder die Dachauer Kreativschmiede des Echo-Vereins in der Filiale der Dachauer Stadtbücherei am Klagenfurter Platz statt. Von 15 bis 17 Uhr können Kinder dort mit Künstlern und Kunsterziehern "pfuschen, kneten und ausprobieren". Diesmal sehen sich die Teilnehmer zunächst Bilder von Paul Cézanne an, analysieren wie der Franzose mit Farbe gearbeitet hat. Dann können sich die Sechs- bis Zwölfjährigen selbst ihre Farbräume schaffen. Eine Anmeldung für diese Kinderkunstwerkstatt ist nicht nötig. Wer Zeit und Lust hat, kommt vorbei. Das Programm ist auch kostenlos. Gefördert wird die Initiative des Echo-Vereins von der Volksbank.