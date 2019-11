Nach der erfolgreichen Premiere des ersten Haimhauser Grünen Kinderkinos gibt es am Sonntag, 10. November, eine Fortsetzung. Gezeigt wird dieses Mal der Film "Lotte und das Geheimnis der Mondsteine". Die Vorstellung beginnt um 14.30 Uhr in der Kulturkreiskneipe Haimhausen. Der Eintritt ist frei. Der Film handelt vom pfiffigen Hundemädchen Lotte, das eines Abends zwei Kapuzenmännchen bei dem Versuch beobachtet, einen Mondstein zu stehlen, den ihr Onkel Klaus einst von einer Reise in die Berge mitbrachte. Durch schnelles Eingreifen kann sie den Diebstahl verhindern, erkennt jedoch dabei, dass der Stein ungeahnte Kräfte in sich trägt. Da die ehemaligen Mitreisenden von Klaus ebenfalls derartige Steine besitzen, überredet Lotte ihren Onkel zu einer neuen Expedition. Auf der Reise müssen die beiden viele Hindernisse überwinden und werden zudem von Kater Paul und den Kapuzenmännchen verfolgt, die zuvor im Besitz der Steine waren und sie dringend brauchen, bevor der Mond verblasst.

Die Produktion ist ein Animationsfilm für Kinder, der die jüngsten Kinogänger auf Augenhöhe abholt, um ihnen in fantasiereichen Episoden mit wohldosierten Anteilen an Spannung und Spaß die liebenswürdig-versponnene Fabel um skurrile Mondmenschen und ihre gefährdete Rückkehr nahe zu bringen. Der Weg der betont naiv gezeichneten Figuren führt durch eine farbenprächtige, anspruchsvoll animierte Landschaft, die sich fernab des Kino-Mainstreams als entdeckenswerter Raum für Fantasie, Träume sowie ein respektvolles Miteinander erschließt, so die Kritik des Filmdienstes. Neben dem Eintritt ist übrigens auch das Popcorn frei. Der Film hat keine Altersbeschränkung.