Auf dem Spielplan des Kinder-Kultur-Programms des Montessori-Kinderhauses Dachau steht das Theaterstück "Woffels bunte Blätter" des Kindertheaters "Woffelpantoffel" aus Berlin. Das Stück kann von allen kleinen und großen Theaterliebhabern ab zwei Jahren am Donnerstag, 10. Oktober, um 15.30 Uhr im Pfarrsaal Mitterndorf, Heinrich-Nicolaus-Straße 3 in Dachau, besucht werden. Jüngere Kinder erhalten leider keinen Einlass. Es handelt sich um eine fröhliche Geschichte zum Mittanzen, Mithüpfen, Mitsingen und Mitklettern rund ums wechselhafte Herbstwetter. Mit viel Rhythmus, eingängigen Melodien, Wortwitz und Phantasie. Für alle, die Spaß an der Bewegung und schwungvollen Liedern haben. Die Aufführung dauert ungefähr 50 Minuten. Karten zu vier Euro sind vor Ort ab 15 Uhr erhältlich. Rund um die Veranstaltung gibt es Getränke und Kuchen. Weitere Informationen unter www.MoKiDa.de.