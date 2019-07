5. Juli 2019, 22:07 Uhr Kinderbetreuung Qualifizierungskurs für Tagesmütter

Das Landratsamt Dachau sucht Leute, die als Tagesmütter oder -väter im Landkreis arbeiten wollen. Ein entsprechender Qualifizierungskurs startet am 2. Oktober. Seit 20 Jahren qualifiziert, begleitet und vermittelt die Fachberatung Kindertagespflege des Landratsamtes Dachau Tagesmütter und Tagesväter, die mit großem persönlichen Engagement insbesondere Kinder unter drei Jahren betreuen und fördern. Kindertagespflege zeichnet sich vor allem durch ihren familiären Charakter aus - sie steht für feste Bezugspersonen, eine kleine Gruppengröße und viel Raum für Flexibilität. Vermittelt werden ausschließlich qualifizierte Tagesmütter und -väter mit gültiger Pflegeerlaubnis. Die Kindertagespflege ist den Kindertagesstätten gesetzlich gleichgestellt und hat einen hohen Stellenwert als familiennaher Bildungsort für Kinder, für den sich Eltern bewusst entscheiden. Wer Interesse an dem Qualifizierungskurs hat, kann sich noch bis spätestens 16. August bewerben und sich in einem persönlichen Gespräch beraten lassen.