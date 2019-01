8. Januar 2019, 21:58 Uhr Kinderbetreuung Auf einem guten Weg

Gemeinde und Träger arbeiten die Probleme in zwei Schwabhauser Kindergärten auf

Von Renate Zauscher, Schwabhausen

Die gute Betreuung von Kindern und Jugendlichen ist der Gemeinde Schwabhausen seit jeher ein wichtiges Anliegen. Deshalb hat sie in den vergangenen Jahren auch viel Geld in zwei große Kinderhäuser investiert, von denen eines erst kürzlich bezogen wurde. Ob Krippe oder Kindergarten, Hort oder Jugendzentrum: Es gab immer stabile Strukturen und im Krippen- und Kindergartenbereich auch immer ausreichend viele Plätze.

Vergangenen Herbst aber tauchten Probleme auf, von denen zwei Einrichtungen, das Montessori-Kinderhaus in Arnbach und der unter der Trägerschaft von Denk-Mit in Schwabhausen betriebene Kindergarten, betroffen waren. In beiden Fällen ging es primär um die Personalsituation.

So beklagten Eltern von Kindern, die in der Einrichtung von Denk-Mit betreut werden, den häufigen Personalwechsel, und in Arnbach gab es Differenzen, die schließlich sogar zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung geführt haben. Nachdem der Schwabhausener Bürgermeister Josef Baumgartner (FW) bei mehreren Bürgerversammlungen mit diesen Problemen konfrontiert worden war, reagierte die Gemeinde und lud noch im alten Jahr Vertreter beider Einrichtungen zu Gesprächen am Runden Tisch ein. Mit den Ergebnissen ist Baumgartner sehr zufrieden: "Alle arbeiten mit Hochdruck daran, dass die Probleme gelöst werden", sagt er. Er habe die "ganz große Hoffnung, dass sich das jetzt alles beruhigt."

Bereits im Vorfeld der Gespräche am Runden Tisch habe Denk-Mit als Träger der Einrichtung mit dem Elternbeirat des Kindergartens einen umfassenden Maßnahmenkatalog abgestimmt, teilt Kerstin Koberling von der Regionalleitung des Trägers im Gespräch mit der SZ mit. Dieser werde seitdem "kontinuierlich umgesetzt". Schon im Mai habe Dominika Breczewska die Leitung der Einrichtung übernommen. Sie arbeite "intensiv und transparent" an der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs und habe sehr guten Kontakt zu den Eltern, sagt Kerstin Koberling. Über einen wöchentlichen Newsletter, in dem auch über aktuelle Personalveränderungen informiert werde, stehen laut Koberling Kindergartenleitung und Eltern in stetigem Kontakt. 2018 sei zusätzliches Personal eingestellt worden; man sei aber auch weiterhin auf Mitarbeitersuche.

Erhebliche Veränderungen hat es im Montessori-Kinderhaus in Arnbach gegeben. Bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung Anfang November war der bisherige Vorstandsvorsitzende Andreas Janotta nicht mehr wiedergewählt worden; der gesamte Vorstand wurde ausgetauscht. Neuer Vorsitzender ist jetzt Zeljko Dodlek, Kassier Jürgen Swoboda. Das Vorstandsteam wurde aufgestockt und umfasst jetzt insgesamt sechs Personen: Markus Beck, Thomas Hack, Jennifer Hölzlwimmer und Andreas Tegel kamen als weitere neue, unterstützende Mitglieder hinzu. Dieses Team kümmert sich derzeit um sämtliche Belange des Kinderhauses und führt die Geschäfte des Vereins. Der jetzige Vorstand bleibt bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen, die am 18. Januar stattfinden soll, im Amt.

Die pädagogische Leitung des Montessori-Kinderhauses hat fürs erste die bisherige Stellvertreterin übernommen. Man sei noch auf der Suche nach einer in Vollzeit arbeitenden Leiterin, sagt Zeljko Dodlek. Das Team der Erzieherinnen sei bereits im September um eine Kraft ergänzt worden; zwei weitere Erzieherinnen werden nach Auskunft von Dodlek im Februar ihre Arbeit aufnehmen.

Der Zukunft schaut man deshalb in Arnbach positiv entgegen: "Wir sind auf einem guten Weg", bestätigt Vorstandsmitglied Thomas Hack.