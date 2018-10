25. Oktober 2018, 22:17 Uhr Kinder schnitzen Kürbisgeister In Dachau spukt es bereits

Es ist ein Brauch, der einst im 19. Jahrhundert von irischen Einwanderern in die USA importiert wurde und seither als so etwas wie eine uramerikanische Tradition gilt: An Halloween werden Kürbisse ausgehöhlt und mit gruseligen Fratzen verziert, um böse Geister fernzuhalten. Kinder und Jugendliche, die sich an Halloween verkleiden, um allerlei süße Leckereien einzusammeln, sollen die Geister und Dämonen darstellen, die durch die Straßen spuken. Auch hierzulande hält der Halloween-Brauch seit den Neunzigerjahren immer mehr Einzug. Bei schönstem Wetter veranstaltete die Frauen Union Dachau (FU) wieder am Marktsonntag ihr traditionelles Kürbisschnitzen. Etwa 30 Kinder ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Nach der Prämierung der gelungensten Kunstwerke durch die FU-Ortsvorsitzende Katja Graßl durften sich alle Kinder ein kleines Geschenk als Belohnung für ihre Mühe aussuchen. Doch auch die erwachsenen CSU-Kommunalpolitiker Katja Graßl, Bettina Löwl, Rosi Jackwerth, Heike Lindenthaler und Tobias Stephan hatten sichtlich Spaß. Mindestens einer von ihnen findet sogar, dass im Bundesinnenministerium in Berlin noch ein Geist spukt, den es baldmöglichst zu vertreiben gilt.