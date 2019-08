Schon vor einem Jahr gastierte der Adonia-Juniorchor mit einem Musical in Dachau. Am 31. August bringen 70 Kinder im Theatersaal des ASV wieder ein Musical auf die Bühne, basierend auf einer Erzählung aus dem Alten Testament. Veranstalter sind Adonia und die FeG Dachau, eine freikirchliche Gemeinde, die ihre Adresse am Karlsberg in Dachau hat.

In "Naaman - Ein General wird gesund" geht es um den aussätzigen syrischen Offizier Naaman. In der Hoffnung zu genesen, nimmt Naaman die weite Reise nach Israel auf sich. Dort soll es einen Propheten namens Elisa geben, der heilen kann. Doch die Behandlung, die ihm der Prophet vorschlägt, gefällt dem hochmütigen General nicht. Können ihn seine Begleiter davon überzeugen, sich der Herausforderung zu stellen?

Das Musical ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Texter Markus Hottiger und Pianist David Plüss. Sie lassen die spannende Geschichte in zwölf Liedern lebendig werden. Das Stück besteht aus humorvollen Theaterszenen, tiefgründigen Texten, Tanz- und Pantomime-Einlagen. Die Aufführung am Samstag, 31. August, beginnt um 16 Uhr. Einlass im Theatersaal des ASV Dachau, Gröbenrieder Straße 21, ist von 15 Uhr an. Das Musical dauert rund 70 Minuten. Der Eintritt ist frei.