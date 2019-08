2. August 2019, 22:18 Uhr Kinder-Kunst-Workshop in Dachau Urbunte Welt

Kunsttherapeutin Sina Weber macht wieder einen Workshop für Kinder

Von Helen Krueger-Janson, Dachau

Die Kinder tragen große farbbekleckste Hemden, stehen mit Pinseln an der Staffelei oder knien vor ihren bedruckten T-Shirts. Im Hintergrund läuft das Hörbuch "Prinz Kaspian von Narnia". Workshopleiterin Sina Weber läuft von Kind zu Kind und lobt sie für ihre kreativen Einfälle oder leistet künstlerische Hilfestellung. Kein Platz ist mehr frei im "freien Atelier" der Villa Ruckteschell in Dachau.

Die gelernte Kunsttherapeutin Sina Weber fördert und fordert schon seit Jahren Schulklassen in ihrer Kreativität und veranstaltet in den Schulferien Workshops für Kinder. Dieses Mal war der Kurs für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren ausgelegt, die Lust darauf haben, "sich auf eine urbunte Welt einzulassen und schöpferisch die Ferien zu genießen", beschreibt Weber den Kurs. So malen die zehnjährige Zoë und die zwölfjährige Leonie gerade an den Figuren Patrick und Spongebob aus der Zeichentrickserie "Spongebob Schwammkopf". Die beiden Mädchen haben zunächst das Motiv in eine Linoleummatte eingeritzt und dieses "dann mit einer Druckplatte auf das T-Shirt gepresst", erklärt die kleine Zoë. Neben T-Shirts konnten die Kinder auch noch töpfern, malen, zeichnen, mit Kreide experimentieren und Pappmachéköpfe von Fabelwesen basteln.

Lilly (8) übt sich in filigraner Malerei. (Foto: Toni Heigl)

Webers Idee für diese Woche war es, mit den Kindern in fremde Welten einzutauchen. "Wir haben uns zu Beginn Auszüge aus dem Film 'Avatar' angesehen, mit dem Baum des Lebens und der Besonderheit der Avatare." Und auch mit der fabelhaften Welt von Narnia, der Welt aus den Bestsellerbüchern von C.S. Lewis hat Sina Weber die Kinder zu Beginn des Workshops vertraut gemacht. Daher auch das Hörbuch, das durch das große Atelier schallt und der Pfauenpanther, den man auf dem Bild auf einer großen Staffelei sieht. Ganz in blau weist er das Muster eines Pfauen an Rücken und Hinterbeinen auf. Darüber hängen ausgedruckte Bilder von blauen Pferden und eben jenem Panther, die der jungen Malerin zur Inspiration dienen. Und so ausgelassen und kreativ inspiriert bewegen sich die Kinder hier auch durch das Atelier.

Stolz präsentieren die kleinen Künstler ihre fantasievollen Werke aus Pappmaché. (Foto: Toni Heigl)

Sina Webers nächster Kunstworkshop für Kinder findet im September von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September, im Dachauer Wasserturm statt. Anmelden kann man sich über die Homepage www.freiesatelier-sinaweber.de.