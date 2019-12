Im Rahmen des Kinder-Kultur-Programms des Montessori-Kinderhauses Dachau findet am Donnerstag, 12. Dezember, um 15.30 Uhr das Theaterstück "Abrakadabra - drei Mal schwarzer Kater" des "Kleinen Theaters am Pförtnerhauses" aus München zu sehen. In der Zaubershow geht es um den Clown Patricio, der auch ein großer Zauberer werden möchte. Das Stück ist für Theaterliebhaber ab drei Jahren geeignet. Jüngere Kinder erhalten keinen Einlass. Das Stück dauert etwa 50 Minuten ohne Pause. Karten sind im Pfarrsaal von 15 Uhr an erhältlich, der Eintritt beträgt vier Euro. Rund um die Veranstaltung gibt es Getränke und Kuchen, auch zum Mitnehmen.