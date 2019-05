16. Mai 2019, 21:51 Uhr Keller und Grüfte Führung durch Altomünsters Unterwelt

In Zusammenarbeit mit dem Museums- und Heimatverein Altomünster bietet Wilhelm Liebhart eine Führung durch die Keller, Grüfte und finsteren Gänge der Marktgemeinde an. Die Exkursion startet am Samstag, 27. Juli und dauert von 13 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist der Marktplatz Altomünster. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro. Die Anmeldung läuft über die Volkshochschule Altomünster, entweder unter 08254/2462 oder über www.vhs-altomuenster.de.