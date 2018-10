1. Oktober 2018, 21:54 Uhr Keine große Kunst Smartphone-Kurs für Senioren

Das Mehrgenerationenhaus der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Dachau bietet vom 9. Oktober an wöchentlich einen Smartphone-Kurs für Senioren an. Unter dem Motto "Digital ist ganz banal" soll älteren Menschen erklärt werden, wie sie ihr Smartphone nutzen können. Hierzu möchten die Veranstalter auch kleine Checklisten verteilen, die wichtige Vorgänge darstellen und erklären. Das Projekt wird vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert und ist aus diesem Grund für Teilnehmer kostenfrei. Kursbeginn ist am 9. Oktober, 10 Uhr, im Mehrgenerationenhaus, Sparkassenplatz 2.