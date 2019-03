5. März 2019, 21:40 Uhr Kehraus Faschingsnarren trotzen dem Sturm

Die Konfetti-Kanone schießt ihren bunten Papierregen auf die Besucher am Marktplatz in Karlsfeld.

Der Weichser Maschkera-Zug spart an Süßigkeiten, aber nicht an Fantasie

Von Julia Putzger und Niels P. Jørgensen (Fotos)

Es ist eine surreale Welt, in der Bergsteiger ihren Berg vor sich herschieben müssen, Söders Mondrakete breznbepackt mit voller Kraft voraus ins Ortszentrum schießt, sieben kleine Pumuckl ein Bett durch die Straßen ziehen und menschengroße Bienen, egal ob emsig, faul, kess oder einfach nur dicke Brummer, ums Insektenhotel Fly-Inn schwirren. Sie alle werden beobachtet, vom überdimensionalen Huhn Susanne, von den zwei Weihnachtsmännern Julian und Samuel, die sich wohl im Tag geirrt haben, von wahrhaftig schrägen Vögeln und glitzernden Einhörnern.

Zum letzten Tag der Faschingssaison zogen in diesem Jahr 23 Wagen durch Weichs. Die kalten Windböen schreckten wohl manchen vom bunten Treiben ab, auf den Straßen stand das Publikum weniger dicht gedrängt als im Vorjahr. Der Zugführer schätzte die Zahl auf etwa 2000 bis 3000 Besucher. Der Weichser Umzug ist bekannt für seine vielen kleinen Fußgruppen, die auch heuer zahlreich vertreten waren. Hier geht es leiser, aber nicht weniger charmant zu. Eine Änderung gab es 2019 jedoch: Aus Kostengründen konnte das Maschkera-Komitee keine Süßigkeiten zur Verfügung stellen. Zwei als Nimm-Zwei-Bonbons verkleidete Buben setzten deshalb auf eine strikte Zuteilung - nur zwei Bonbons pro Person zur Selbstentnahme.

Wesentlich weniger originell, dafür umso lauter ging es auf dem Karlsfelder Marktplatz zu. Mit einem lauten Knall wurde Konfetti in die Luft geschossen, auch sonst flog allerlei durch die Luft: Girlanden, Klopapier und vom Wind verwehte Hüte. Highlight der Karlsfelder Veranstaltung war der Auftritt der Münchner Schäffler, die ihren traditionellen Tanz darboten und auch das Münchner Kindl dabei hatten. Die Schäffler tanzen nur alle sieben Jahre und erinnern damit an die Pest, die im Mittelalter auch in München wütete. Damals wie heute soll der Tanz die Menschen fröhlich stimmen - das gelang auch an diesem Faschingsdienstag.