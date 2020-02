Im Karmel Heilig Blut an der KZ-Gedenkstätte Dachau war Max Mannheimer ein gern gesehener Gast. Am Vorabend seines 100. Geburtstags, am Mittwoch, 5. Februar, wird im Kloster um 19 Uhr den Zeitzeugen und langjährigen Präsidenten der Lagergemeinschaft Dachau erinnert. Max Mannheimer ist im September 2016 im Alter von 96 Jahren verstorben. In verschiedenen Beiträgen sollen persönliche Begegnungen mit ihm lebendig werden. Anwesend wird die Familie seiner Tochter Eva Faessler sein. Max Mannheimers Enkelin Judith Faessler und ihre beiden Söhne werden zu Wort kommen. Umrahmt wird das Gedenken von einem Schüler-Quartett des Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau. Der Abend ist verbunden mit der Eröffnung einer Ausstellung "In memoriam Max Mannheimer". In 20 Tafeln haben Schüler des Grafinger Gymnasiums (seit kurzem Max-Mannheimer-Gymnasium) die Biografie Max Mannheimers erstellt. Die Abiturientin Stefanie Thurnhuber hatte die Idee. Neben Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) und Landrat Stefan Löwl (CSU) wird auch Gabriele Hammermann, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau, sprechen.