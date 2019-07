29. Juli 2019, 21:38 Uhr Karlsfelder zufrieden Kosmos-Festival wieder in zwei Jahren

Eine großes Lob sprach Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) den Organisatoren und allen Beteiligten für die gelungene Premiere des internationalen Kulturfestivals "Kosmos" im Hauptausschuss des Gemeinderats aus. "Es ist gut gelaufen, und selbst der Wolkenbruch am Sonntagnachmittag hat der Stimmung keinen Abbruch getan." Kolbe kündigte zugleich eine Wiederholung in zwei Jahren an. Einen Wermutstropfen gab es allerdings: Viele Bürger hätten beklagt, dass sie nichts von dem Fest gewusst hätten. Dabei, so versicherte zweiter Bürgermeister Stefan Handl (CSU), der Kosmos-Hauptorganisator, sei der Betrag für Werbung der größte Ausgabeposten gewesen. Rathauschef Kolbe, der von verschiedenen Seiten gehört hatte, dass bei Bürgern das jüngste Gemeindeinformationsblatt mit der Ankündigung für das Festival nicht angekommen sei, versprach dem nachzugehen.