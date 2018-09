7. September 2018, 21:54 Uhr Karlsfelder im Metal-Glück Kopfschütteln bis der Arzt kommt

Metal-Fan Simon Junghans hat einen Headbang-Wettbewerb gewonnen: Niemand wirbelt seine Mähne virtuoser als er

Von Thomas Altvater, Karlsfeld

Der Oberkörper ist ein wenig nach vorne gebeugt, die beiden Beine stehen fest auf dem Boden. Nur der Kopf bewegt sich im Takt des Schlagzeugs, mal auf und ab, mal kreisend nach links und rechts. Die schnellen Bewegungen lassen die Umrisse seines Gesichts verschwimmen, und die langen Haare wirbeln in allen Richtungen durch die Luft. Der 19-jährige Karlsfelder Simon Junghans ist leidenschaftlicher Headbanger. Aus einer Laune meldete er sich beim ersten "Full Metal Battle" des Radiosenders Rock Antenne an, wo er um den Titel des größten Metal-Fans Deutschlands headbangte - und prompt gewann.

Für Junghans ist das Headbangen mehr als nur eine genretypische Tanzbewegung. Wenn Junghans den Kopf durch die Luft schleudert, ist das so etwas wie ein eigenes Gefühl, eine Art, die Musik nach außen zu transportieren. Mit der Musik gehe eine gewisse Aggressivität einher, erklärt Junghans. "Es ist deshalb schwer, sich nicht zu bewegen." In der Vergangenheit wurde der Karlsfelder immer wieder auf Konzerten angesprochen. Kaum jemand beherrscht die Kunst des Headbangens so wie Junghans. "Mein Markenzeichen ist die Schnelligkeit", sagt er.

Auch deshalb wählten der Gründer des in Metaller-Kreisen legendären Wacken-Open-Air Thomas Jensen, die Sängerin Doro Pesch sowie der Musikchef des Senders, Thomas Moser, die gemeinsam die Fachjury bildeten, unter den insgesamt 40 Videoeinsendungen Junghans in das Finale der Battle. Entscheidend waren - neben seiner Schnelligkeit - die Leidenschaft, die Ausdauer und Hingabe des 19-Jährigen. Im Finale musste er sich in einem Online-Voting gegen einen weiteren Konkurrenten durchsetzen. Das Endergebnis zeigt, dass Junghans nicht nur die Jury, sondern auch einen Großteil der Radiohörer mit seinen schnellen und doch präzisen Bewegungen beeindruckt hat. Insgesamt 5 000 Leute gaben bei dem Voting eine Stimme ab, 82 Prozent davon entschieden sich für Junghans. "Das war für mich, als hätte ich im Lotto gewonnen", erzählt er.

Junghans ist einer, der sich im Genre auskennt. Die Musik habe er schon immer gehört, sagt er. "Außerdem singe ich noch in einer Metal-Band." Das Headbangen brachte sich der 19-Jährige im Laufe der Jahre selbst bei. Lange übte er an der Kunst sowie der Ausdauer des Kopfschüttelns. "Heute kann ich das einen Konzertabend oder auch ein Festivalwochenende lang ohne Probleme durchhalten", sagt Junghans. Entscheidend sind dabei vor allem zwei Aspekte: eine ausgeprägte Nackenmuskulatur sowie die richtige Technik. "Wenn der Nacken irgendwann müde wird, kann ich das mit anderen Muskeln und der Körperhaltung ausgleichen."

Was so elegant und effektiv klingt, erweist sich in der Realität oftmals doch als schmerzhaft, wie Junghans weiß: "Es war kein gutes Konzert, wenn man am nächsten Tag keine Nackenschmerzen hat." Dabei ist Heavy Metal ein Genre, das dem Konzertpublikum einiges abverlangt. Viele der Choreografien, die in der Menge aufgeführt werden, sind nicht ungefährlich. Sogenannte Moshpits oder die Wall of Death lassen schon im Namen verlauten, dass Konzerte des Genres nicht nur laut, sondern auch ruppig sind. Doch genau darin dürfte der Reiz dieser Musik liegen, die nicht nur bei den Fans, sondern auch den Musikern Spuren hinterlässt.

Bruce Dickinson etwa, Sänger der Band Iron Maiden und eine Ikone des Heavy Metal, rät in Interviews vom Headbangen ab. Er erlitt eine Bandscheibenverletzung und macht dafür das Headbangen verantwortlich. Dickinson ist kein Einzelfall, immer wieder berichten Wissenschaftler über die Gefahr des schnellen Kopfschüttelns. Je höher das Tempo der Songs, desto wahrscheinlicher werden Gehirnerschütterungen oder Genickverletzungen. Im Jahr 2014 beschrieben Mediziner aus Hannover in einem Fachmagazin einen besonders kuriosen Fall. Ein Mann wurde mit einer Gehirnblutung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache soll den Ärzten zufolge das intensive Headbanging gewesen sein, der wenige Wochen zuvor ein Konzert der Band Motörhead besucht hatte. Fälle wie dieser schrecken Simon Junghans allerdings nicht ab. Und sogar Bruce Dickinson widerspricht er. Denn Gefahren kann oder will er beim Headbangen nicht erkennen "Auf den Konzerten begegne ich immer wieder Leuten, die das seit 40 oder 50 Jahren machen, denen fehlt nichts."

Gewonnen hat Junghans Tickets für die drei größten Metal-Events des Jahres. Anfang August fuhr der 19-Jährige auf das Wacken Open Air, danach war er mit der "Full Metal Cruise" unterwegs, einem schwimmenden Festival auf einem Kreuzfahrtschiff. Und Mitte Oktober wird Junghans nach Mallorca fliegen, zum "Full Metal Holiday". Doch dafür muss sich der Fachoberschüler allerdings erst noch eine Befreiung vom Schulunterricht organisieren.