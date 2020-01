Zu zwei Unfälle am selben Tag an der gleichen Stelle ist es am Dienstag auf der B 304 in Karlsfeld gekommen. Am Dienstagvormittag ereignete sich laut Polizei ein Unfall mit zwei Verletzten an der Einmündung zur Bajuwarenstraße. Am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr krachte es dann an derselben Stelle erneut: Ein 45-jähriger Fahrer bog von der Bajuwarenstraße nach links in die Münchner Straße ein. Gleichzeitig wollte ein anderer Autofahrer von der B 304 nach links in die Bajuwarenstraße abbiegen. Der 38-jährige Fahrer des zweiten Autos missachtete das Rotlicht der Ampel, und es kam zur Kollision. Beide Beteiligten blieben unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.