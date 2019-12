Einen besonders dreisten Fall von Unfallflucht hat die Polizei am Mittwochmorgen in Karlsfeld aufgenommen. Laut Polizeibericht wollte ein 61-jähriger Dachauer auf dem Rewe-Parkplatz in der Münchner Straße gegen 9 Uhr in eine Parklücke fahren. Dies gelang ihm jedoch nicht so richtig und er fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Wagen. Der Mann setzte anschließend zurück und fuhr weiter. In einiger Entfernung bemerkte er eine vermutlich größere Parklücke und stellte sein Auto dort ab. Der Geschädigten war der Unfall nicht entgangen, sie stellte den Mann zur Rede und rief die Polizei. Die Beamten bemerkten bei ihm deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung. Mit fast zwei Promille musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.