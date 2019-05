22. Mai 2019, 22:13 Uhr Karlsfeld Wer hilft Willi?

Inge Straub liest an diesem Donnerstag, 23. Mai, um 15 Uhr in der Gemeindebücherei Karlsfeld "Wer rettet Willi Wiberg?" von Gunilla Bergström. Willi Wiberg ist gerade umgezogen und kennt in seiner neuen Umgebung noch keine Kinder. Zum Glück hat er Alfons. Teilnahme nur für Kinder ab vier Jahren. Eintritt frei.