8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Karlsfeld Wenn der Bär krank ist

Inge Straub liest in der Karlsfelder Gemeindebücherei am Rathausplatz Kindern von vier Jahren an die Geschichte "Bär ist krank" von Karma Wilson vor. Am Donnerstag, 11. Oktober, erfahren die kleinen Zuhörer von 15 Uhr an, wie seine Freunde vorbei kommen und den Kranken wieder gesund pflegen. Der Eintritt zu dieser Lesestunde ist frei.