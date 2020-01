Noch immer haben viele Bürger keine Vorsorge für den Fall getroffen, dass sie ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können. Dabei kann jeder beispielsweise aufgrund einer schweren Erkrankung, eines Unfalls oder schlicht aus Altersgründen in diese Situation geraten. Tritt diese Lage ein, finden sich der Betroffene und seine Angehörigen in einer schwierigen Situation wieder. Aus diesem Grund bietet die Volkshochschule Karlsfeld am Montag, 20. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr einen Vortrag zu diesem Thema an. Denn es gilt vieles zu beachten: Die Versorgung des Betroffenen muss auch in rechtlicher Hinsicht sichergestellt werden. So sind die Angehörigen, ohne die zuvor erteilte Vollmacht, außer Stande den Betroffenen rechtswirksam zu vertreten. Dies ist aber in vielerlei Hinsicht erforderlich. Vor diesem Hintergrund möchte der Vortrag über die verschiedenen Möglichkeiten in verständlicher Form aufklären. Die Formalien, der notwendige Inhalt und die rechtliche Verbindlichkeit werden ausführlich und praxisnah dargestellt. Die Gebühr beträgt 12 Euro.