Die Volkshochschule Karlsfeld veranstaltet am Donnerstag, 16. Januar, zwischen 19 und 21 Uhr in der Mittelschule Karlsfeld einen Vortrag zum Thema "Früher in Rente". Die Dozentin zeigt, wie der bestmögliche Weg in die Rente nach aktuellem Rechtsstand aussieht. Die Teilnehmer erfahren, wann und unter welchen Voraussetzungen man in Rente gehen kann und was sich hinter dem Begriff Flexi-Rente verbirgt. Angesprochen wird auch der Übergang in die Rente bei Arbeitslosigkeit, Krankheit, Schwerbehinderung oder Altersteilzeit und besonders langjähriger Versicherung. Die Besucher erhalten Tipps, wie man die hohen Rentenabschläge reduzieren kann und welche Hinzuverdienstgrenzen gelten. Ausführliche Unterlagen sind in der Kursgebühr enthalten. Eine Anmeldung bei der Volkshochschule Karlsfeld ist erforderlich, Infos dazu finden Interessierte unter www.vhs-karlsfeld.de. Die Teilnehmer sollen Schreibzeug mitnehmen. Die Gebühr beträgt 15 Euro.